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Расселить дешевле: власти рассказали о судьбе домов, которые стоят на разрушающихся берегах

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В Томской области проанализируют интенсивность разрушения береговых линий, расположенных вблизи Оби и ее притоков (Томи, Чулыма и других). Это почти 80 домов в Колпашевском, Первомайском, Асиновском, Тегульдетском районах.

Так, Колпашевский яр от устья реки Матьянга до городской пристани согласно экспертным заключениям о развитии опасных геологических процессов разрушается ежегодно в среднем на 3,5 метра. Размытие береговой линии фиксируется и вблизи местного микрорайона «Пески», а также участка автодороги на 310-м км трассы Томск – Каргала – Колпашево.

«Сегодня на расстоянии до 50 метров от кромки берега Оби в Колпашево расположено 32 жилых помещения, в которых проживает 77 человек», — уточнил глава района Андрей Медных.

Похожая ситуация складывается и в поселке Вознесенка Асиновского района, где берег ежегодно размывается Чулымом. По расчетам муниципалитета, расселение 30 жилых домов в паводкоопасной зоне обойдется дешевле, чем инженерное укрепление существующей защитной дамбы.

Автор:  Предоставлено ТВ2. Дом на реке Чулым

В регионе составят реестр зон развития речной береговой эрозии. Так решили члены межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Прогноз будет основан на инструментальных наблюдениях специалистов и составлен на краткосрочный и долгосрочный периоды — 5 и 50 лет. Это нужно для своевременного принятия управленческих решений, например, о берегоукреплении или планировании бюджета на расселение жителей территорий в зоне риска», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

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