Расселить дешевле: власти рассказали о судьбе домов, которые стоят на разрушающихся берегах

В Томской области проанализируют интенсивность разрушения береговых линий, расположенных вблизи Оби и ее притоков (Томи, Чулыма и других). Это почти 80 домов в Колпашевском, Первомайском, Асиновском, Тегульдетском районах.

Так, Колпашевский яр от устья реки Матьянга до городской пристани согласно экспертным заключениям о развитии опасных геологических процессов разрушается ежегодно в среднем на 3,5 метра. Размытие береговой линии фиксируется и вблизи местного микрорайона «Пески», а также участка автодороги на 310-м км трассы Томск – Каргала – Колпашево.

«Сегодня на расстоянии до 50 метров от кромки берега Оби в Колпашево расположено 32 жилых помещения, в которых проживает 77 человек», — уточнил глава района Андрей Медных.

Похожая ситуация складывается и в поселке Вознесенка Асиновского района, где берег ежегодно размывается Чулымом. По расчетам муниципалитета, расселение 30 жилых домов в паводкоопасной зоне обойдется дешевле, чем инженерное укрепление существующей защитной дамбы.