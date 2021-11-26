Распылившая перцовый баллончик в лицо клиенту сотрудница почты согласилась оплатить его лечение

Начальница почтового отделения на Учебной, распылившая перцовый баллончик в лицо томичу Валентину Мочалову, согласилась оплатить его лечение. Об этом сам Мочалов рассказал ТВ2.

Томич добавил, что сотрудница почты принесла ему извинения и согласилась по его просьбе записать видео, на котором говорит, что обвинила мужчину в краже ключей, «не разобравшись в ситуации».

«Валентин Сергеевич, я очень сожалею о случившемся, мое поведение было некорректным и абсолютно недопустимым. Приношу свои извинения за эту ситуацию, готова взять на себя все расходы по обследованию и лечению. В краже ключей я вас обвинила, не разобравшись в ситуации и в связи со случившимся нервным срывом», — говорит женщина на записи (ТВ2 не публикует видео по этическим причинам).

По словам Валентина, видео он попросил записать, поскольку пресс-служба МВД не указала в пресс-релизе, что о якобы произошедшей краже ключей известно только со слов сотрудницы почты, а не по предварительным выводам проверки МВД. После звонка в пресс-службу ошибку исправили, но многие издания опубликовали новость в первоначальном виде. Зрение томича восстановилось не полностью, он продолжает лечение, но после извинений считает конфликт завершенным.

Напомним, вечером 23 ноября в соцсетях появилось сообщение о том, что начальница одного из почтовых отделений Томска распылила в лицо клиента перцовый баллончик, обвинив его в краже ключей от помещения. Перед этим мужчине отказали в обслуживании, сославшись на неполадки с программным обеспечением.

Сотрудницу Почты России отстранили от работы, а сама компания начала проверку. Мужчина написал на сотрудницу почты заявление о нападении на него с перцовым баллончиком, а она написала ответное — о краже ключей. Валентин попросил полицейских передать ему запись с камер в почтовом отделении, но ему ответили, что видеозапись в помещении не ведется.