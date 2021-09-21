Ученые ТГУ: распространение зоны обитания кустарников в Арктике ускоряет таяние вечной мерзлоты

Ученые лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ продолжают исследовать феномен появления в Арктической зоне России экосистем с высокой биологической продуктивностью, сообщает пресс-служба университета. В этом году изучены участки тундры, которые захвачены активно разрастающимися кустарниками. Анализ температурных данных показал, что после поселения кустарников почва становится теплее и суше, а глубина залегания вечной мерзлоты увеличивается в три-четыре раза.
«В последние годы всё чаще говорят о том, что под влиянием глобального изменения климата Арктика становится зеленее. Действительно, в ходе экспедиций мы всё чаще сталкиваемся с этим феноменом. Например, на юге тундры в ЯНАО наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь, ольхи. В естественных условиях заселение кустарников происходит в месте вспучивания грунта, когда возникшее при замерзании почвы давление приводит к разрыву подстилки и выдавливанию на поверхность суглинка. На таких «медальонах» хорошо приживаются семена ольхи. Особенно активно ольха распространяется в местах с антропогенным механическим нарушением почв, например, на заброшенных зимниках и стоянках оленеводов», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко.
Под ольхой стелется карликовая береза и разные виды трав, в том числе нетипичные для данной местности. Помимо этого, в арктических «оазисах» появляются ещё около 10-15 растений. Зимой кустарники удерживают снег, который отепляет почву. Данные с термодатчиков, установленных в почве, показали, что разница температур на участках с растительностью и без неё может составлять 10-15 градусов. Например, в феврале в Тазовском районе температура на открытых участках на глубине один метр составляла минус 10-12 градусов, а в почве под кустарниками — она была равна нулю.
«Потепление климата способствует захвату тундры кустарниками. Очевидно, что запускается активный биологический круговорот, корни растений вытягивают из оттаявшей мерзлоты элементы, которые им необходимы для роста. Какие именно изменения происходят в почве, покажет геохимический анализ её образцов», — пояснил Сергей Лойко.
В ходе дальнейших исследований ученые ТГУ намерены оценить потенциал распространения кустарников и подсчитать площадь, которую они уже захватили. Новые знания могут стать основой для создания технологий природообустройства в Арктической зоне России.