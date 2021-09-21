Ученые ТГУ: распространение зоны обитания кустарников в Арктике ускоряет таяние вечной мерзлоты

«В последние годы всё чаще говорят о том, что под влиянием глобального изменения климата Арктика становится зеленее. Действительно, в ходе экспедиций мы всё чаще сталкиваемся с этим феноменом. Например, на юге тундры в ЯНАО наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь, ольхи. В естественных условиях заселение кустарников происходит в месте вспучивания грунта, когда возникшее при замерзании почвы давление приводит к разрыву подстилки и выдавливанию на поверхность суглинка. На таких «медальонах» хорошо приживаются семена ольхи. Особенно активно ольха распространяется в местах с антропогенным механическим нарушением почв, например, на заброшенных зимниках и стоянках оленеводов», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко.