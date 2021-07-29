Раскопку на Фрунзе восстановят к сентябрю

Бригады АО «ТомскРТС» ведут работы по реконструкции участка тепломагистрали № 2Н на ул. Гоголя, где меняют порядка 1,2 км сети в однотрубном исполнении между улицами Никитина и Герцена. Этот участок был включен в план ремонта в связи с его изношенностью. В настоящее время работы завершены между ул. Никитина и пр. Фрунзе. Стоимость ремонта составляет 64 млн рублей. Комплексный подход позволит обеспечить безаварийную подачу горячей воды и тепла жителям 18 многоквартирных домов.

На этом объекте перед подрядчиком энергетиков поставлена задача до 30 августа завершить строительно-монтажные работы, до 15 сентября восстановить нарушенное благоустройство. Михаил Ратнер обратил внимание представителя СП «Тепловые сети» на необходимость обеспечения безопасности участников дорожного движения вблизи места проведения работ. Каждая раскопка должна быть огорожена, обеспечена информационными паспортами, дорожными знаками.

Также бригады АО «ТомскРТС» ведут работы в пер. Нечевском рядом с детским садом № 34. С 14 июля до 3 августа восстанавливают участок тепломагистрали № 2Г. Ранее здесь неоднократно возникали локальные повреждения коммуникаций, в том числе, в отопительный период. Благоустройство в полном объеме должно быть восстановлено до 1 сентября: необходимо уложить асфальт, тротуарную плитку и смонтировать бордюрные камни.