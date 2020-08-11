Раскопки на ЦУМе: почему работы на сетях не завершили в срок

Капитальный ремонт на сетях рядом с «Центральным универмагом» в Томске не выполнили в срок. Мы выяснили, кто и почему не смог отремонтировать трубы на теплосетях.

Ремонтировать теплосети между проспектом Ленина и улицей Розы Люксембург начали еще 2 июля. Подрядная организация «Томскгазспецмонтаж» сорвала сроки ремонта теплосетей, который должны были закончить 5 августа.

Как рассказал ТВ2 ответственный за выполнение работ на этом участке Михаил Кузнецов, в срок не смогли уложиться из-за парковочных мест рядом с ЦУМом.

Из-за парковочных мест для посетителей магазина мы не смогли вовремя закончить работы, — говорит Михаил Кузнецов. — По этим причинам бригада не может оперативно раскопать и установить трубу. Посетителям нужно обеспечить проезд к зданию магазина, а продавцы должны принимать товар. При этом рабочие находятся на объекте в течение всего дня. Но мы вовремя успели выполнить работы на пересечении улицы Герцена и проспекта Комсомольского.

Это не единственная причина, по которой бригада не смогла отремонтировать объект вовремя. Как ТВ2 пояснили в «ТомскРТС», по согласованию с мэрией ремонт продлили до 17 августа.

«Дополнительное время потребовалось для проведения дополнительных монтажных работ. Необходимо было осушить участок, который затопили сточные воды», — ответили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.





Это не первый случай срыва сроков ремонта теплосетей в Томске в этом году. Напомним, «ТомскРТС» в прошлом году начала реконструкцию тепломагистрали, расположенной в переулке Курский. Тогда заменили трубопроводы и увеличили пропускную способность тепловой сети, чтобы подключить новые жилые дома на проспекте Комсомольском.





В этом году работы продолжились на участке от улицы О. Кошевого до Шевченко. Подрядчиком тоже была компания «Томскгазспецмонтаж». Ордер на производство работ и закрытие раскопок действовал до 26 июня. Однако компания не уложилась в отведенные сроки.





Как передает пресс-служба городской администрации, мэр города поручил составить протокол на «ТомскРТС», компании грозит крупный штраф за нарушение сроков восстановления благоустройства.





«За неделю горячую воду подали только в 101 «многоквартирник», это крайне низкие темпы для города, где таких домов порядка трех тысяч. Я не отменю своего требования – томичи должны получить горячую воду в своих квартирах до конца августа, к этому сроку должны быть выполнены основные строительно-монтажные работы, на сентябрь могут остаться работы только по восстановлению нарушенного благоустройства», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





По данным на 10 августа, с начала ремонтной кампании в Томске на тепловых сетях выявили почти 1600 дефектов, 1300 из них уже устранены, остальные остаются в работе, отметили в «ТомскРТС».





Всего с начала работ на теплосетях в Томске в ремонт выведены 606 километров тепловых сетей. Это 92 % от общей протяженности, на 400 километрах теплотрасс работы завершены.





«ТомскРТС» планирует закончить все раскопки в городе до отопительного сезона. Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия на основании температуры на улице.





​ПОДДЕРЖИ ТВ2!