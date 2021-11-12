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Раритетные московские трамваи нашли под Новосибирском

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Под Новосибирском нашли раритетные трамвайные вагоны типов М (Московский) и С (Сокольнический), рассказала Тайга. инфо со ссылкой на реставратора Максима Ляденко. В 20 веке эти вагоны ездили по улицам Москвы, а после их передали в Новосибирск.

Как написал в своем посте реставратор, осенью 2021 года в Петербург привезли две уникальные блокадные реликвии – «чудом сохранившиеся в Новосибирске вагоны ПС». В них остались важные для восстановления части — стальные силовые конструкции, лакированное дерево, дверные ручки, оконные защелки, подлинные надписи середины прошлого века.

«Найти даже один такой уникальный трамвай – невероятная удача, два – тем более. На самом же деле рядом с ленинградскими раритетами обнаружились и другие реликвии. В 1960-х в Новосибирск передавали трамваи из обеих российских столиц. Среди находок – два вагона типа М (Московский) и два вагона типа С (Сокольнический), работавшие в Москве. Так что теперь нельзя сказать, что такой подвижной состав утрачен навсегда. Нет. И его еще можно спасти. Подлинный», — написал Ляденко.

Фото: со страницы Максима Ляденко во ВКонтакте, автор: Кирилл Величко

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По словам реставратора, спасти эти вагоны непросто — нужно перевезти их за несколько тысяч километров, преодолеть сложности с подъездом техники, провести сложные переговоры со всеми участниками перемещения. При этом Ляденко утверждает, что в Москве нет подлинных восстановленных трамваев, а существует только исторически недостоверная копия.

 «Все это смогут преодолеть только люди неравнодушные, понимающие ценность вагонов, как в культурном, так и в научном плане, ценящие и знающие историю любимого города. Московские исторические вагоны по-прежнему в Новосибирской области. Разрушаются в лесу. В столице ведь уже есть приблизительная, исторически недостоверная реплика вагона С. Для неспециалиста, наверное, вполне похоже на «тот самый трамвай». И ладно бы, если копия была бы действительно копией, но ведь там промахнулись со всем – шириной, высотой, площадками, салоном – переделывали из совсем другого трамвая. Ценности никакой, сплошная видимость. Декорация вместо истории. Нужно ли сохранять подлинные вещи? Конечно, это дорого, это сложно, это требует особых усилий и блеска в глазах. Найдутся ли в большой – и небедной – Москве люди, которые увидят в спасении чудом обнаруженных реликвий достойное для себя дело?», — написал реставратор.

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