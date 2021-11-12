Раритетные московские трамваи нашли под Новосибирском

Под Новосибирском нашли раритетные трамвайные вагоны типов М (Московский) и С (Сокольнический), рассказала Тайга. инфо со ссылкой на реставратора Максима Ляденко. В 20 веке эти вагоны ездили по улицам Москвы, а после их передали в Новосибирск.

Как написал в своем посте реставратор, осенью 2021 года в Петербург привезли две уникальные блокадные реликвии – «чудом сохранившиеся в Новосибирске вагоны ПС». В них остались важные для восстановления части — стальные силовые конструкции, лакированное дерево, дверные ручки, оконные защелки, подлинные надписи середины прошлого века.



«Найти даже один такой уникальный трамвай – невероятная удача, два – тем более. На самом же деле рядом с ленинградскими раритетами обнаружились и другие реликвии. В 1960-х в Новосибирск передавали трамваи из обеих российских столиц. Среди находок – два вагона типа М (Московский) и два вагона типа С (Сокольнический), работавшие в Москве. Так что теперь нельзя сказать, что такой подвижной состав утрачен навсегда. Нет. И его еще можно спасти. Подлинный», — написал Ляденко.

Фото: со страницы Максима Ляденко во ВКонтакте, автор: Кирилл Величко