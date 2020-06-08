Добрые новости
08 июня,
2020
1
фото
Новости

Ранее судимый житель Томской области убил женщину, заподозрив ее в краже тысячи рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» в отношении 50-летнего бездомного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее судимый житель Томской области убил женщину, заподозрив ее в краже тысячи рублей

Согласно предварительным данным, подозреваемый, ранее судимый за убийство, 7 июля распивал алкоголь на даче у своих знакомых, расположенной в деревне Халдеево Томского района. Заподозрив одну из женщин в том, что она якобы украла у подозреваемого тысячу рублей, он ударил ее ножом в шею. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.


При задержании подозреваемый признался в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.


В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.