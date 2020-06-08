Ранее судимый житель Томской области убил женщину, заподозрив ее в краже тысячи рублей

Томские следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» в отношении 50-летнего бездомного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, подозреваемый, ранее судимый за убийство, 7 июля распивал алкоголь на даче у своих знакомых, расположенной в деревне Халдеево Томского района. Заподозрив одну из женщин в том, что она якобы украла у подозреваемого тысячу рублей, он ударил ее ножом в шею. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.





При задержании подозреваемый признался в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.