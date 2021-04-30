Randstad: «Сибагро» назвали самым привлекательным работодателем в сфере АПК России в 2021 году
Компания «Сибагро» стала самым привлекательным работодателем среди российских агропромышленных компаний по результатам исследования Randstad Employer Brand Research — его инициировала международная стаффинговая компания Ancor. Жители страны оценивали привлекательность крупнейших (по числу рабочих мест) компаний-работодателей в 26 сферах экономики.
«Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей жизни, ведь такие компании, как наша, отвечают за продовольственную безопасность страны, — говорит директор по персоналу Алина Козырева. — Согласно результатам данного исследования, нашу профессиональную сферу люди выбирали из-за трех критериев: финансовой стабильности, хорошей репутации и безопасной рабочей среды во время пандемии. Наш пример это подтверждает: предприятия компании в 2020 году мобильно перестроили производственные процессы, что не только позволило сохранить рабочие места и зарплаты, но и развиваться дальше».
«Сибагро» ежегодно проводит собственное исследование внутри компании, оценивая лояльность и удовлетворенность сотрудников. В 2020 году уровень лояльности персонала составил 82% (вырос на 3% по сравнению с 2019 годом), а удовлетворенность - 90%. Ежемесячная текучесть персонала составляет не более 3, 2 % (на момент публикации).
Предприятия компании расположены в 8 регионах Сибири, Урала и Центральной России. В команде «Сибагро» трудится 13 000 человек. Подробнее об исследовании Randstad Employer Brand Research можно узнать здесь.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
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