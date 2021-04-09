Ракеты падают в заповедниках, но на экологию это не влияет. Главу СО РАН этот доклад смутил

Большинство районов падения фрагментов ракет в Сибири находятся в пределах заповедников, но это не влияет на экологию, заявил директор барнаульского Института водных и экологических проблем Александр Пузанов. Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон признался, что его смутил вывод ученого.

Общее собрание Сибирского отделения Российской академии наук, посвященное космическим исследованием, прошло 8 апреля. Одним из докладчиков стал Александр Пузанов из Института водных и экологических проблем СО РАН, который рассказал

про эколого-биохимические исследования на территориях в Сибири, где проходят трассы ракетных запусков, пишет «Тайга.Инфо».





Пузанов отметил, что космодромы и их инфраструктура (то есть, районы падения) расположены в бассейнах крупных сибирских рек — Иртыша, Оби, Лены и Амура. При этом две основные трассы пусков с космодрома Байконур проходят над территориями Омской, Новосибирской и Томской областей, а также Республики Алтай, Хакасии и Тувы. «Примечательно, что большинство районов падения находится в пределах заповедников, что требует особых подходов к системам мониторинга», — заявил ученый.





По словам Пузанова, сейчас практически все горные территории Саяно-Алтая очищены от фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей. Он отметил, что в начале 2000-х годов части ракет стаскивали с гор тракторами, которые распахали долины горных рек, что негативно сказалось на экологии. По словам ученого, сейчас такой варварской утилизации уже нет.





Рассказывая о результатах исследований, директор института сказал, что ученые не обнаружили следы ракетного керосина и ракетного топлива НДМГ ни в одной пробе почвы, воздуха, поверхностных вод и растений, собранных в горах Саяно-Алтая.