Ракеты падают в заповедниках, но на экологию это не влияет. Главу СО РАН этот доклад смутил
Большинство районов падения фрагментов ракет в Сибири находятся в пределах заповедников, но это не влияет на экологию, заявил директор барнаульского Института водных и экологических проблем Александр Пузанов. Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон признался, что его смутил вывод ученого.
Общее собрание Сибирского отделения Российской академии наук, посвященное космическим исследованием, прошло 8 апреля. Одним из докладчиков стал Александр Пузанов из Института водных и экологических проблем СО РАН, который рассказал
про эколого-биохимические исследования на территориях в Сибири, где проходят трассы ракетных запусков, пишет «Тайга.Инфо».
Пузанов отметил, что космодромы и их инфраструктура (то есть, районы падения) расположены в бассейнах крупных сибирских рек — Иртыша, Оби, Лены и Амура. При этом две основные трассы пусков с космодрома Байконур проходят над территориями Омской, Новосибирской и Томской областей, а также Республики Алтай, Хакасии и Тувы. «Примечательно, что большинство районов падения находится в пределах заповедников, что требует особых подходов к системам мониторинга», — заявил ученый.
По словам Пузанова, сейчас практически все горные территории Саяно-Алтая очищены от фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей. Он отметил, что в начале 2000-х годов части ракет стаскивали с гор тракторами, которые распахали долины горных рек, что негативно сказалось на экологии. По словам ученого, сейчас такой варварской утилизации уже нет.
Рассказывая о результатах исследований, директор института сказал, что ученые не обнаружили следы ракетного керосина и ракетного топлива НДМГ ни в одной пробе почвы, воздуха, поверхностных вод и растений, собранных в горах Саяно-Алтая.
Ученый завершил свой доклад слайдом с утверждением, что «негативное воздействие космодромов и их инфраструктуры на окружающую среду оценивается как незначительное». После этого слово взял председатель СО РАН Валентин Пармон.
«Меня, честно говоря, смущает ваш последний вывод, — описывает «Тайга.Инфо». — Не дай бог это попадет в прессу — как у нас было по экологии. Скажут, что Академия наук работает против населения».
На это замечание отреагировал Александр Пузанов: «Что касается населения, в начале 2000-х в населенных пунктах Алтайского края удалось провести огромную разъяснительную работу, популяризацию, и сейчас нет ни одной жалобы нашему президенту».
По информации «Российской газеты», в 2000 году администрация Томской области и Роскосмос заключили договор об эпизодическом использовании районов падения ракет на территории региона при пусках ракет. Для этого используется территория площадью более двух миллионов гектаров.
Всего в области расположены три таких зоны: Ю-21 и Ю-20, куда падают головные обтекатели баллистических ракет. На площади 470 тысяч гектаров находятся лесхоз, лесничество, ландшафтный заказник «Васюганский» и охотничьи угодья; третья зона — Ю-19 – с 1970 года для приема падающих ракет-носителей использовалась чаще всего — 219 раз. Сюда падают центральные блоки и хвостовые отсеки ракеты-носителя. На этой территории падения расположены нефтеконденсатные месторождения Казанское, Солоновское, Таволгинское. Как пишет издание, главную опасность представляет падение именно на эти объекты. Здесь же находятся лесхоз и Кенгинское лесничество с орехово-промысловыми зонами. На сопредельной территории расположены город Кедровый и село Пудино.
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