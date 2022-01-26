Райффайзен Банк провел транзакцию в СБП между юрлицами

Райффайзен Банк первым среди системно-значимых банков провел пилотную транзакцию между юридическими лицами в Системе быстрых платежей. Получателем пилотной транзакции по QR-коду стал банк «Точка». Новый способ платежей позволит компаниям мгновенно переводить средства поставщикам и контрагентам в любое время суток в режиме 24/7. Многократно сокращая время проведения операций, этот способ платежей дает бизнесу гибкость и рост операционной эффективности.

Традиционно проведение платежей поставщикам предполагает большое количество ручных действий при обработке счетов, включая выставление счета, подготовку платежных документов, исправление возможных ошибок в реквизитах с назначениями платежей. Оплаты происходят в рабочие дни и занимают от нескольких часов до дней. Переводы по СБП снимают эту проблему — теперь компании могут оплачивать счета с помощью QR-кода или ссылки в интернет-банке для бизнеса мгновенно.

«Теперь скорость и безопасность переводов по QR-коду и номеру телефона, к которым мы все привыкли в своем ежедневном опыте, станут доступны бизнесу, а прежние способы оплаты с обменом документами уйдут в прошлое. Эта технология особенно ценна для компаний, которые проводят массу платежей поставщикам и контрагентам, например, розничные сети, дистрибьюторы», — отмечает директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзен Банка Эльвира Емец.

Менеджер по продуктам «Точки» Елена Гильдина рассказывает, что B2B-платежи станут доступны десяткам тысяч компаний — клиентам и Точки, и Райффайзенбанка — благодаря тому, что Райффайзен Банк смог быстро и эффективно провести необходимые интеграции.

«Мы первыми на рынке внедрили переводы по СБП внутри своего банка, а сейчас рады запустить их вместе с Райффайзеном. Надеемся, что скоро все банки для предпринимателей присоединятся к СБП, и совместными усилиями мы сильно упростим предпринимательские будни», — уточняет Гильдина.

В первом квартале 2022 года Райффайзен Банк планирует разработать новое API в составе сервиса Raif Pay, который позволит клиентам подключаться к переводам между юрлицами по СБП в течение считанных дней. Raif Pay объединяет различные платежные сервисы для юридических лиц, от интернет-эквайринга до решений на базе СБП. Для подключения достаточно оставить заявку на сайте.