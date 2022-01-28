Райффайзен Банк одобряет ипотеку зарплатным клиентам быстрее

— Сегодня более 95% заявок на ипотеку мы получаем онлайн и возвращаемся с предложением в течение одного дня. Мы рады, что теперь можем предложить нашим зарплатным клиентам не только выгодные индивидуальные условия, но и более быстрый сервис.