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Райффайзен Банк одобряет ипотеку зарплатным клиентам быстрее

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Райффайзен Банк теперь рассматривает заявки на ипотеку от зарплатных клиентов быстрее: в пределах 20 минут. Через полностью автоматический процесс проходят обращения за стандартными программами (покупка недвижимости на первичном или вторичном рынке) с типовым залогом и от клиентов без созаемщика и одним источником дохода. В дальнейшем банк планирует расширение функций автоматического рассмотрения заявок.

— Сегодня более 95% заявок на ипотеку мы получаем онлайн и возвращаемся с предложением в течение одного дня. Мы рады, что теперь можем предложить нашим зарплатным клиентам не только выгодные индивидуальные условия, но и более быстрый сервис.
Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Больше об ипотеке в Райффайзен Банке можно узнать на raif.ru.

 

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