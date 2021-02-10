Рахман Янсуков предложил поправку в закон об «иноагентах». В 90-е «иноагенты» спасали его семью

Координатор комитета «Гражданское содействие» Елена Буртина сообщила в Facebook , что Рахман Янсуков — сын беженки из Чечни Нуржан Янсуковой. Несколько раз Янсукова общалась в комитет за помощью, в том числе жаловалась на то, что ее детей из-за отсутствия регистрации не берут в школу.

Регистрация в то время была для чеченцев почти неразрешимой проблемой. И с этого началась наша борьба с лужковским запретом принимать в школы детей без регистрации, — написала Буртина. — В последний раз Нуржан приходила к нашим юристам на консультацию в 2011 году. А в 2015 году Минюст включил наш Комитет в реестр НКО — иностранных агентов. Интересно, знает ли сын Нуржан, что его семья неоднократно получала помощь от организации, которая оказалась «иностранным агентом»?

Рахман Янсуков ответил Елене Буртиной в комментариях под постом. «Добрый вечер, Елена Юрьевна! Как трогательно было прочитать ваш пост. То, что вы написали о нашей семье, о моей маме, все правда. Я лично все помню, как вы помогали нашей большой семье. Особенно в том, что помогли нам устроиться в школу. В те времена это было почти невозможно для нас без регистрации в Москве. В самые сложные времена вы принимали нашу маму с теплом и помогали нам. Выражаю вам свою искреннюю благодарность за ваши добрые дела. Как и всем отзывчивым людям, которые помогали моей маме в то время, я вам лично бесконечно благодарен! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!» — написал предприниматель.





Отметим, что инициативу Янсукова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер заявил, что ему понятна «озабоченность людей», которые хотят «защитить страну».





В декабре 2020 года Госдума приняла поправки в закон об «иностранных агентах». Согласно изменениям, к «иноагентам» могут причислять физических лиц, которые занимаются в России политической деятельностью и получают на это деньги из-за границы. Закон запрещает иностранным агентам занимать должности на государственной и муниципальной службе. При публикации любых новостей и материалов они обязаны указывать, что относятся к иноагентам. Также «иностранными агентами» могут признавать незарегистрированные объединения.



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