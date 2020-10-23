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23 октября,
2020
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Радиовещание может пропадать в Томске в последнюю неделю октября

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Радиовещание может частично пропадать в Томске в последнюю неделю октября, предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Возможные отключения связаны с работами на телебашне.

Радиовещание может пропадать в Томске в последнюю неделю октября

С 26 по 30 октября на телевизионной башне будут устанавливать дополнительную антенну для улучшения FM-вещания. В связи с работами в эти даты с 9:00 до 17:00 местного времени могут отсутствовать в эфире радиостанции, отключение которых нужно для безопасного проведения работ.


Некоторые работы могут перенести на другое время из-за плохих погодных условий, добавляют в РТРС. Все отключения согласованы с вещателями.

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