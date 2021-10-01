Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Ряд домов Кировского и Советского районов Томска может на сутки остаться без тепла
Новости

Ряд домов Кировского и Советского районов Томска может на сутки остаться без тепла

ТВ2 ТВ2

Работы по реконструкции тепломагистрали № 2Г на ул. Герцена завершены. Сегодня специалисты «ТомскРТС» проведут технические мероприятия по подключению магистрали потребителей, которые в период выполнения работ были запитаны по резервной схеме.

Чтобы подключить абонентов к реконструированной тепломагистрали, специалистам предстоит демонтировать заглушки и временный трубопровод, врезать реконструированный участок в действующую сеть, провести заполнение участка и совместно с управляющими организациями выполнить настройку режимов теплоснабжения.

В период проведения работ по переключению абонентов с резервной схемы на основную в ряде домов Советского и Кировского районов будут отсутствовать отопление и горячая вода. Восстановить теплоснабжение планируется в первой половине дня в субботу, 2 октября. Компания «ТомскРТС» приносит томичам извинения за доставленные неудобства.

«Работы на этом участке тепломагистрали завершены. В ближайшие сутки дома, запитанные по резервной схеме, будут переподключены на основную схему. К сожалению, это будет сопровождаться кратковременным отсутствием отопления и ГВС в нескольких домах. Просим томичей отнестись к этой ситуации с пониманием, отопление появится в домах в срок и в полной мере», — рассказал и.о. заместителя мэра Томска - начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Напомним, в ходе реконструкции участка тепломагистрали № 2Г на участке от улицы Киевской до Тверской подрядная организация заменила более полукилометра трубопроводов диаметром 700 мм. Данный участок был включен в инвестиционную программу «ТомскРТС» на 2021 год в связи с высокой степенью износа.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.