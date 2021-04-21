Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
«Томскводоканал» начал ремонтные работы на магистральном водоводе. Сейчас у деревни Губино, где находится участок магистрали, который транспортирует воду от скважин до насосной станции очистки, ведутся раскопки.
«Сейчас ведутся подготовительные работы для отключения водовода первого подъема: вскрывается участок трубы. После отключения и сброса воды он будет вырезан. Здесь уложат новый трубопровод», – сказал главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин.
По его словам, длина водовода у Губино составляет порядка 80 километров. Подобных узлов, подлежащих ремонту, еще пять. Всего в замене нуждается порядка 75-80% водовода.
«Также работы по замене запорной арматуры будут проводиться в городе. Порядка десяти точек. Трубопроводу практически 50 лет, работы проводятся в рамках капитального ремонта», — добавил Мажейкин.
Он уточнил, что в последний раз подобные работы проводились 5-6 ноября 2016 года.
Магистральный водопровод №9 прокладывался с 1966 по 1973 год. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации составляет 25-30 лет.
С 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля в Томске ограничат водоснабжение. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. В это время будут проводиться основные работы по замене задвижки магистрального трубопровода. В них будет участвовать 50 сотрудников «Томскводоканала», около 20 человек привлеченных организаций, порядка 30 единиц спецтехники предприятия и около 10 единиц дополнительной спецтехники. Работы будут вестись круглые сутки.
По оценкам Мажейкина, из-за проведения работ компания недополучит прибыль в размере порядка 20 млн рублей.
«Специалисты «Томскводоканала» рекомендуют местным жителям заранее запастись водой. В случае массового разбора ресурса давление в системе может быть нестабильным, поэтому сделать запасы необходимо заблаговременно. Просим местных жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам, направленным на снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных линиях», — подчеркивают в компании.
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