Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото

«Томскводоканал» начал ремонтные работы на магистральном водоводе. Сейчас у деревни Губино, где находится участок магистрали, который транспортирует воду от скважин до насосной станции очистки, ведутся раскопки.

«Сейчас ведутся подготовительные работы для отключения водовода первого подъема: вскрывается участок трубы. После отключения и сброса воды он будет вырезан. Здесь уложат новый трубопровод», – сказал главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин.





По его словам, длина водовода у Губино составляет порядка 80 километров. Подобных узлов, подлежащих ремонту, еще пять. Всего в замене нуждается порядка 75-80% водовода.





«Также работы по замене запорной арматуры будут проводиться в городе. Порядка десяти точек. Трубопроводу практически 50 лет, работы проводятся в рамках капитального ремонта», — добавил Мажейкин.





Он уточнил, что в последний раз подобные работы проводились 5-6 ноября 2016 года.