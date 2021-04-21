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21 апреля,
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Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

«Томскводоканал» начал ремонтные работы на магистральном водоводе. Сейчас у деревни Губино, где находится участок магистрали, который транспортирует воду от скважин до насосной станции очистки, ведутся раскопки.

Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

«Сейчас ведутся подготовительные работы для отключения водовода первого подъема: вскрывается участок трубы. После отключения и сброса воды он будет вырезан. Здесь уложат новый трубопровод», – сказал главный инженер «Томскводоканала» Игорь Мажейкин. 


По его словам, длина водовода у Губино составляет порядка 80 километров. Подобных узлов, подлежащих ремонту, еще пять. Всего в замене нуждается порядка 75-80% водовода.


«Также работы по замене запорной арматуры будут проводиться в городе. Порядка десяти точек. Трубопроводу практически 50 лет, работы проводятся в рамках капитального ремонта», — добавил Мажейкин.


Он уточнил, что в последний раз подобные работы проводились 5-6 ноября 2016 года.

Игорь Мажейкин
Игорь Мажейкин
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Магистральный водопровод №9 прокладывался с 1966 по 1973 год. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации составляет 25-30 лет. 

Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

С 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля в Томске ограничат водоснабжение. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. В это время будут проводиться основные работы по замене задвижки магистрального трубопровода. В них будет участвовать 50 сотрудников «Томскводоканала», около 20 человек привлеченных организаций, порядка 30 единиц спецтехники предприятия и около 10 единиц дополнительной спецтехники. Работы будут вестись круглые сутки. 


По оценкам Мажейкина, из-за проведения работ компания недополучит прибыль в размере порядка 20 млн рублей.

Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

«Специалисты «Томскводоканала» рекомендуют местным жителям заранее запастись водой. В случае массового разбора ресурса давление в системе может быть нестабильным, поэтому сделать запасы необходимо заблаговременно. Просим местных жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам, направленным на снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных линиях», — подчеркивают в компании.

Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Работы начались: «Томскводоканал» раскапывает водовод, питающий город. Фото
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

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