Работу Центрального рынка, где обнаружили коронавирус, приостановили на месяц

Ленинский районный суд Томска приостановил деятельность центрального городского рынка, где шестеро сотрудников заболели COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

«Суд постановил признать „Томское городское потребительское общество“ виновным в административном нарушении и назначить наказание в виде приостановления деятельности центрального рынка на 30 суток», — сообщили в пресс-службе.

Работу рынка приостановили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Если выявленные нарушения будут исправлены, то рынок сможет открыться раньше, чем через 30 дней.





Как отметили в агентстве Интерфакс-Сибирь», в связи с приостановкой деятельности центрального рынка департамент потребительского рынка областной администрации готов оказать содействие арендаторам в поиске мест для работы на других рынках города.





Ранее сообщалось, что после обнаружения на рынке очага коронавируса, на торговой площадке провели дезинфекцию и провели тестирование всех работников.

