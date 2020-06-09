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09 июня,
2020
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Работу Центрального рынка, где обнаружили коронавирус, приостановили на месяц

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ленинский районный суд Томска приостановил деятельность центрального городского рынка, где шестеро сотрудников заболели COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Работу Центрального рынка, где обнаружили коронавирус, приостановили на месяц

«Суд постановил признать „Томское городское потребительское общество“ виновным в административном нарушении и назначить наказание в виде приостановления деятельности центрального рынка на 30 суток», — сообщили в пресс-службе.

Работу рынка приостановили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Если выявленные нарушения будут исправлены, то рынок сможет открыться раньше, чем через 30 дней.


Как отметили в агентстве Интерфакс-Сибирь», в связи с приостановкой деятельности центрального рынка департамент потребительского рынка областной администрации готов оказать содействие арендаторам в поиске мест для работы на других рынках города.


Ранее сообщалось, что после обнаружения на рынке очага коронавируса, на торговой площадке провели дезинфекцию и провели тестирование всех работников.

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