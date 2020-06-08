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08 июня,
2020
Новости

Работодателей могут обязать при трудоустройстве отдавать предпочтение россиянам

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В России обсуждают введение нормы, в соответствии с которой работодателей обяжут отдавать приоритет лицам с российским паспортом при трудоустройстве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные отчёта Минтруда.


Так, чиновники рассматривают возможность введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места».


Пока закон не обязывает нанимателей обеспечивать работой в первую очередь граждан РФ, хотя в некоторых сферах число иностранных сотрудников ограничивается. Например, мигрантов запрещено трудоустраивать в аптеки. 


По данным Центробанка, уровень безработицы в России в апреле вырос до 5,6%. Министр труда Антон Котяков сообщал, что официально безработными признаны 2,2 млн россиян. Однако Росстат отмечал рост числа безработных до 4,3 млн.

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