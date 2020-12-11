Работники ЖКХ из Томской области пожаловались Путину на задержки зарплаты и ставку ниже МРОТ

Сотрудники «Чаинского ПОЖКХ» из села Подгорное записали видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на ставку ниже МРОТ, задержки зарплаты и другие нарушения трудового кодекса. Следственный комитет по Томской области начал проверку информации.

В видео, опубликованном на YouTube, работники чаинского ЖКХ говорят, что тарифы на производимые предприятием коммунальные слуги каждый год растут. Но зарплату им не индексировали с 2016 года, и сегодня минимальная тарифная ставка составляет 3788 рублей. «Техничка первого разряда, сварщик пятого разряда, водитель опасных грузов получают одинаково — минимальный размер оплаты труда, — говорят на видео представитель трудового коллектива. Так как наш район приравнен к районам Крайнего Севера, он составляет 24 260 рублей».





При этом, отмечают сотрудники ЖКХ, им систематически задерживают зарплату и не выдают новую спецодежду с 2015 года. Через профсоюз они обращались к губернатору Томской области, в департамент ЖКХ, трудовую инспекцию, департамент тарифного регулирования и областную прокуратуру. Прокурор Томской области посетил Чаинский район и зафиксировал нарушения ТРК РФ, после чего работникам выплатили зарплату. В то же время, областной госинспектор по охране труда нарушений на предприятии не нашел, а работодатель и районная администрация предложили сотрудникам обращаться в суд с жалобой на ставку ниже МРОТ.