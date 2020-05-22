Работники Светленской районной больницы пытаются добиться выплат за работу с COVID-пациентами
Работники скорой помощи Светленской районной больницы пытаются получить выплаты, которые обещал президент за работу с пациентами, заболевшими коронавирусом. Ранее они составили жалобу в прокуратуру, сейчас ведомство проводит проверку.
«Постановлением Правительства №415 предусмотрено осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на наличие изложенных выше правовых оснований медицинские работники Отделения скорой помощи СРБ вплоть до настоящего времени указанные стимулирующие выплаты не получали, нормативных документов, которыми регулируются выплаты в Томской области, а также пояснений о том, какие лица относятся к группе риска не получили. На горячей линии департамента здравоохранения также информацию не дают», — говорится в тексте жалобы.
22 мая с работниками СРБ встретился главный врач учреждения. На встрече главврач рассказал, что официально СРБ не работает с COVID-больными, поэтому и риску заражения сотрудники скорой не подвержены. Поэтому согласно нормативным документам департамента здравоохранения сотрудникам учреждения не положены выплаты, обещанные президентом. Документы департамент здравоохранения обещал предоставить в скором времени.
«Хотя у нас уже были случаи именно подтвержденные: бригады возили больных коронавирусом, у которых диагноз стоял. У нас были случаи, когда возили приезжих пациентов с температурой, которых потом забирали в респираторный госпиталь. Плюс, практически каждую смену мы приезжаем в Медсанчасть №2, 3 горбольницу, контактируем с персоналом, где находятся COVID-пациенты. То есть, факт того, что мы относимся к лицам, имеющим риск заражения, есть. Но департамент считает иначе», — рассказали ТВ2 сотрудники больницы.
Жалобы на отсутствие выплат оставляли и водители скорой помощи в Северске (относится к СибФНКЦ ФМБА России). После публикации сотрудникам выдали медицинские маски, перчатками и спецодежду. Также у сотрудников скорой стали браться анализы на коронавирус.
«По поводу федеральных доплат водителям скорой помощи Северска разъяснили, что ее получат только те, кто участвовал в перевозке больных коронавирусной инфекцией. Однако люди находятся в неведении, кто именно получит доплаты. Эта ситуация нам не совсем понятна, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. — Также нас настораживает информация, полученная от сотрудников медучреждений, что в их адрес от руководства поступают настоятельные просьбы никуда не обращаться по поводу выплат вплоть до угрозы увольнения. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем руководству медуцчреждений вместо того, чтобы запугивать сотрудников, дополнительно провести разъяснительную работу среди врачей и медперсонала, и держать этот вопрос на особом контроле».
Он отметил, что руководство медицинских организаций должно детально разъяснить сотрудникам, кому положены доплаты за работу с больными коронавирусом, в какие сроки и в каком объеме.
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