Работники Светленской районной больницы пытаются добиться выплат за работу с COVID-пациентами

«По поводу федеральных доплат водителям скорой помощи Северска разъяснили, что ее получат только те, кто участвовал в перевозке больных коронавирусной инфекцией. Однако люди находятся в неведении, кто именно получит доплаты. Эта ситуация нам не совсем понятна, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. — Также нас настораживает информация, полученная от сотрудников медучреждений, что в их адрес от руководства поступают настоятельные просьбы никуда не обращаться по поводу выплат вплоть до угрозы увольнения. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем руководству медуцчреждений вместо того, чтобы запугивать сотрудников, дополнительно провести разъяснительную работу среди врачей и медперсонала, и держать этот вопрос на особом контроле».