Работники РЖД исполнили новогоднее желание двух томичей и прокатили их в кабине поезда

17-летний Илья Шарепа и шестилетний Кирилл Батрацкий из Томска мечтали проехать в кабине машиниста поезда. 24 февраля юные томичи проехали в кабине машиниста от станции «Томск-1» до «Томск-2».





Несмотря на проблемы со зрением, Кирилл занимается спортом, музыкой, театром, выигрывает разные творческие конкурсы. В преддверии новогодних праздников Кирилл стал участником всероссийского проекта «Елка желаний», поделившись заветной мечтой — попасть в кабину машиниста. Похожее желание было у Ильи, который из-за особенностей здоровья ограничен в передвижении, но часто ходит с родными на станцию наблюдать за поездами. С раннего детства он хотел стать машинистом.