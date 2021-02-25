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25 февраля,
2021
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Работники РЖД исполнили новогоднее желание двух томичей и прокатили их в кабине поезда

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

17-летний Илья Шарепа и шестилетний Кирилл Батрацкий из Томска мечтали проехать в кабине машиниста поезда. 24 февраля юные томичи проехали в кабине машиниста от станции «Томск-1» до «Томск-2». 


Несмотря на проблемы со зрением, Кирилл занимается спортом, музыкой, театром, выигрывает разные творческие конкурсы. В преддверии новогодних праздников Кирилл стал участником всероссийского проекта «Елка желаний», поделившись заветной мечтой — попасть в кабину машиниста. Похожее желание было у Ильи, который из-за особенностей здоровья ограничен в передвижении, но часто ходит с родными на станцию наблюдать за поездами. С раннего детства он хотел стать машинистом.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Томской области
Фото предоставлено пресс-службой администрации Томской области
Фото предоставлено пресс-службой администрации Томской области
Фото предоставлено пресс-службой администрации Томской области

Очень рад, что сегодня мы с железнодорожниками смогли реализовать мечты юных путешественников. Мы завершаем «Елку желаний -2020», которая длилась по всей стране больше двух месяцев, — отметил замгубернатора Томской области по социальной политике Иван Деев. Чиновник ехал в кабине поезда вместе с Кириллом и Ильей. — Хочу поблагодарить всех неравнодушных томичей, которые искренне откликнулись на акцию и исполнили мечту тех, кто больше всего нуждается в нашей заботе.

«Елка желаний» — всероссийская акция благотворительного проекта «Мечтай со мной». В Томской области ее участниками стали 70 человек. Это дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и одинокие пожилые люди.

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