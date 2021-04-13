Работники новосибирского «Тяжстанкогидропресса» пожаловались Путину на уничтожение завода

Около 40 бывших и нынешних сотрудников новосибирского «Тяжстанкогидропресса» провели собрание в Ефремовском сквере, на котором призвали Владимира Путина «принять меры по недопущению уничтожения завода». 31 марта более 325 сотрудников предприятия получили уведомления о сокращении.

Мы обращаемся к Президенту России В. Путину с призывом, с требованием принять меры по недопущению уничтожения завода «Тяжстанкогидропресс», имеющего значение для промышленного и оборонного потенциала нашей страны! — говорится в резолюции, размещенной в группе «Коммунисты Новосибирска». — Мы предлагаем сохранить предприятие в интересах государства, взяв его под контроль государственной корпорации «Ростех». Мы требуем от следственных и иных компетентных ведомств пресечь мошеннические действия по захвату и уничтожению предприятия!

Участники собрания считают, что «Тяжстанкогидропресс» «оказался в положении банкрота» после того, как контрольный пакет акций предприятия купил владелец фирмы «Стиллайн» Николай Степакин. В 2021 году фирму признали банкротом, а БКС-банк добился взыскания с «Тяжстанкогидропресса» более 1 млрд рублей.





Среди требований принятой на собрании в сквере резолюции — передача «Тяжстанкогидропресса» под контроль «Ростеха» и отстранение от управления заводом представителей «Стиллайна» и БКС-банка. Следующее собрание сотрудники завода планируют провести 18 апреля «с приглашением представителей власти, политических партий, депутатов».



Журналист ТВ2 попытался получить комментарий представителей предприятия, но дозвониться по указанным на сайте «Тяжстанкогидропресса» номерам не удалось.





«Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших в России производителей металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В конце января сотрудники завода писали Путину об угрозе закрытия предприятия и попросили вмешаться в ситуацию. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Муратов в ответ попросил для «всестороннего рассмотрения обращения и разрешения сложившейся ситуации» предоставить подробную информацию о состоянии предприятия за последние три года и предложения по его финансовому оздоровлению. 24 февраля инициативная группа завода направила Муратову несколько сценариев по выходу из кризиса, для реализации которых нужны инвестиции в 2,9 млрд рублей.



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