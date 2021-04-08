Работники Чаинского ЖКХ записали обращение к губернатору Томской области. Ранее обращались к Путину

Профсоюзный комитет работников МУП Чаинского ПОЖКХ записал второе видеообращение по поводу низких зарплат на предприятии. В первый раз они обращались к президенту России, в этот раз к губернатору Томской области. Об этом ТВ2 рассказал Юрий Голубовский, зампредседателя профсоюзного комитета предприятия.





Напомним, в первом видео, опубликованном на YouTube, работники говорят, что тарифы на производимые предприятием коммунальные услуги каждый год растут, но зарплату им не индексировали с 2016 года, и сегодня минимальная тарифная ставка составляет 3788 рублей. Кроме того, они жаловались, что зарплаты систематически задерживали, а спецодежду не выдавали с 2015 года. Кроме записи видео, работники и профсоюз обращались в департамент ЖКХ, трудовую инспекцию, департамент тарифного регулирования и областную прокуратуру. Прокурор Томской области посетил Чаинский район и зафиксировал нарушения ТК РФ, после чего работникам выплатили зарплату. В то же время областной госинспектор по охране труда нарушений на предприятии не нашел, а работодатель и районная администрация предложили сотрудникам обращаться в суд с жалобой на ставку ниже МРОТ.





После публикации видео в Сети и огласки СМИ в проблему вмешался прокурор района, зарплату работникам Чаинского ПОЖКХ выплатили, выдали униформу. Также обращал внимание на проблему губернатор региона Сергей Жвачкин, он говорил, что ее нужно решать системно, так как в Сибири крайне важна стабильность в коммунальной сфере.