Работники Чаинского ЖКХ записали обращение к губернатору Томской области. Ранее обращались к Путину
Профсоюзный комитет работников МУП Чаинского ПОЖКХ записал второе видеообращение по поводу низких зарплат на предприятии. В первый раз они обращались к президенту России, в этот раз к губернатору Томской области. Об этом ТВ2 рассказал Юрий Голубовский, зампредседателя профсоюзного комитета предприятия.
Напомним, в первом видео, опубликованном на YouTube, работники говорят, что тарифы на производимые предприятием коммунальные услуги каждый год растут, но зарплату им не индексировали с 2016 года, и сегодня минимальная тарифная ставка составляет 3788 рублей. Кроме того, они жаловались, что зарплаты систематически задерживали, а спецодежду не выдавали с 2015 года. Кроме записи видео, работники и профсоюз обращались в департамент ЖКХ, трудовую инспекцию, департамент тарифного регулирования и областную прокуратуру. Прокурор Томской области посетил Чаинский район и зафиксировал нарушения ТК РФ, после чего работникам выплатили зарплату. В то же время областной госинспектор по охране труда нарушений на предприятии не нашел, а работодатель и районная администрация предложили сотрудникам обращаться в суд с жалобой на ставку ниже МРОТ.
После публикации видео в Сети и огласки СМИ в проблему вмешался прокурор района, зарплату работникам Чаинского ПОЖКХ выплатили, выдали униформу. Также обращал внимание на проблему губернатор региона Сергей Жвачкин, он говорил, что ее нужно решать системно, так как в Сибири крайне важна стабильность в коммунальной сфере.
Однако, как рассказали ТВ2 работники, после обращения к Путину к этому дню размер заработной платы фактически не вырос, поэтому проблему решили поднять вновь.
«9 декабря 2020 года наш рабочий коллектив обратился к президенту Владимиру Путину о вопиющих нарушениях на нашем предприятии. После оперативного вмешательства прокуратуры района начались выплаты по заработной плате. Из перечисленных проблем была озвучена низкая заработная плата, мы к тому же проживаем в местности, приравненной к Крайнему Северу, поэтому у нас одинаковый МРОТ получают все рабочие, независимо от стажа работы или присвоенного разряда. Строго говоря, у нас техничка первого разряда и сварщик пятого разряда до сих пор получают одинаково — МРОТ. А работодатель вместо тарифной сетки, которая утвержденная у нас есть, предлагает свою. При применении которой рост заработной платы будет составлять всего от 1 до 4%. Рабочий второго разряда при применении этой сетки получает коэффициент 1,01, рост заработной платы на 1% всего, третий разряд 1,02; четвертый – 1,03 и пятый – 1,04. И то это только для основного состава рабочих. И повышения для второго разряда 127 рублей, третьего на 255 рублей, четвертого на 383. Все основные рабочие у нас 2, 3 и 4 разряда. Поэтому профком считает, что предложенная тарифная сетка несет в себе только номинальную функцию, что все отчитались. А по сути остался тот же МРОТ с номинальной добавкой. И вот ввиду того, что работодатель ясно дал понять, что роста больше, чем он предлагает, не будет, профсоюз принял решение обратиться к губернатору Томской области», — объяснил Юрий Голубовский, зампредседателя профсоюзного комитета предприятия.
Пятнадцатиминутное видео опубликовано на YouTube. В нем работники рассказывают о текущих проблемах предприятия.
Читайте также:
Работники ЖКХ из Томской области пожаловались Путину на задержки зарплаты и ставку ниже МРОТ
Губернатор Томской области прокомментировал долги по зарплате перед работниками ЖКХ
Пишем о том, что важно. Вы можете поддержать нашу работу здесь. 50, 100, 200 рублей — любая сумма важна.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?