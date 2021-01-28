Работникам томской карандашной фабрики выплатили долги по зарплате

Напомним, в январе 2020 года в Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании «Сибирской карандашной фабрики» банкротом. Иск подала новосибирская типография «Сити-пресс», которая поставляла упаковку для карандашей. Сумма исковых требований — 500 тысяч рублей. Сама «Сибирская карандашная фабрика» перестала работать, 150 сотрудников остались без работы и каких-либо выплат. По словам сотрудников, проблемы с финансами на предприятии начались в 2019 году, когда стали задерживать платежи за свет, тепло, потом зарплату.





Замгубернатора по экономике Андрей Антонов рассказал, что одной из основных причин закрытия «Сибирской карандашной фабрики» стало дорогое кедровое сырье и неспособность конкурировать с китайским или российским производством, которые используют более дешевое сырье.





По данным СКР, производство на предприятиях было прекращено в октябре-декабре 2019 года.





«Расследованием уголовных дел занимался второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Следователи при содействии УЭБ и ПК регионального УМВД провели обширный комплекс действий, в том числе обыски в офисных зданиях в Москве, элитных коттеджных поселках Подмосковья. Были установлены и допрошены лица, причастные к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сибирская карандашная фабрика» и ООО «Пластик-М». Приняты меры к взысканию задолженности по заработной плате перед работниками», — говорится в сообщении.





В результате 156 работниками выплатили долги по зарплате на общую сумму в 9,5 млн рублей. В СКР ответили, что уголовные дела в связи с полным погашением задолженности прекращены.





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