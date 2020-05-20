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20 мая,
2020
Новости

Работника на лесозаготовке в Томской области убило током

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Следственный комитет начал проверку после гибели в Кривошеинском районе сотрудника коммерческой организации после удара током, сообщает пресс-служба ведомства. Также возбуждено уголовное дело по статье “нарушений требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека”.


«По предварительным данным, в Кривошеинском районе Томской области в результате нарушения правил охраны труда, допущенных при выполнении производственных работ по расчистке трассы, лесоруб ООО «Торэк» скончался в результате поражения электрическим током», — говорится в сообщении.


В СК уточнили, что сейчас следователи Молчановского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. 

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