Работающие пенсионеры в Томске уйдут на больничный до 19 апреля

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут уйти на больничный без каких-либо признаков болезни с 6 до 19 апреля, сообщили в пресс-службе томского фонда социального страхования.





Пенсионеры, не переведенные на дистанционный режим работы и не находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске, имеют право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности без посещения медицинских учреждений.





Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования.





Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.





Расчет пособия по временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).





Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.





Вопросы можно задать по телефону горячей линии ФСС 8 800 302 7549





Читайте также:

​

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.



