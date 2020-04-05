Работающие пенсионеры в Томске уйдут на больничный до 19 апреля

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут уйти на больничный без каких-либо признаков болезни с 6 до 19 апреля, сообщили в пресс-службе томского фонда социального страхования.
Пенсионеры, не переведенные на дистанционный режим работы и не находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске, имеют право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности без посещения медицинских учреждений.
Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования.
Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).
Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.
Вопросы можно задать по телефону горячей линии ФСС 8 800 302 7549
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