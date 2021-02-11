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11 февраля,
2021
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Работа детских лагерей возобновится в Томской области с 20 марта

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу детских оздоровительных центров. 


Согласно решению, с 20 марта возобновят работу учреждения отдыха и оздоровления детей, созданные на базе санаторно-курортных организаций, обладающих лицензией на осуществление медицинской деятельности. В их числе — санатории «Прометей» и «Космонавт», детские лагеря «Заповедное», «Зеленый мыс», «Берёзка» и «Восход».


«Никакой онлайн не заменит детям солнца, воздуха, природы, спорта, творчества и общения. В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.


Глава региона поручил департаменту по вопросам семьи и детей Томской области вместе с администрациями Томска, Северска и Томского района в течение месяца провести всю необходимую работу по подготовке санаторно-курортных организаций к приему детей с учетом требований, разработанных для этого направления Роспотребнадзором.

По данным на 11 февраля, в Томской области был зарегистрированы 29 194 случая заболевания COVID-19, 26 631 человек выздоровели, 285 умерли. В эту статистику не входят данные по Северску.

Накануне в Томской области сняли все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов в регионе. Ранее в Томской области они имели право работать до полуночи.


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