Работа детских лагерей возобновится в Томской области с 20 марта

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу детских оздоровительных центров.





Согласно решению, с 20 марта возобновят работу учреждения отдыха и оздоровления детей, созданные на базе санаторно-курортных организаций, обладающих лицензией на осуществление медицинской деятельности. В их числе — санатории «Прометей» и «Космонавт», детские лагеря «Заповедное», «Зеленый мыс», «Берёзка» и «Восход».





«Никакой онлайн не заменит детям солнца, воздуха, природы, спорта, творчества и общения. В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





Глава региона поручил департаменту по вопросам семьи и детей Томской области вместе с администрациями Томска, Северска и Томского района в течение месяца провести всю необходимую работу по подготовке санаторно-курортных организаций к приему детей с учетом требований, разработанных для этого направления Роспотребнадзором.