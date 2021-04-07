Рабочую группу по развитию Академгородка создадут при мэрии Томска

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер встретился с руководством Томского научного центра СО РАН. По словам Ратнера, обсуждение планов по развитию Академгородка и прилегающих территорий приобрело «горячий» характер и этот градус нужно снимать, чтобы была возможность принимать взвешенные, объективные решения.





Ранее прошли общественные слушания по созданию зоны О-7 в Академгородке. Из 20 поступивших замечаний, три негативных, семнадцать положительных.





Представители ТНЦ СО РАН отметили, что принципиальных возражений по поводу создания научно-исследовательской территориальной зоны 0-7 у них нет. Однако и.о. главы научного центра Алексей Марков назвал нежелательной предусмотренную Генпланом Томска трассировку Малого транспортного кольца, которое по проекту проходит в непосредственной близости от расположенных научных установок. И.о. мэра предложил создать рабочую группу из представителей Томского научного центра и администрации города, которая могла бы предметно заняться проработкой имеющихся проблем. Это предложение было поддержано руководством ТНЦ. Академгородок будет представлять в рабочей группе и.о. председателя научного центра Алексей Марков.





«Это был хороший, конструктивный разговор. У городской власти и представителей научного сообщества нет взаимного отторжения, напротив, есть взаимный интерес решать имеющиеся вопросы, постепенно, шаг за шагом, находить на них ответы», — сказал Ратнер по итогам встречи.





Следующую встречу и.о. мэра намерен провести с жителями пос. Наука.