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25 августа,
2020
Новости

Рабочий погиб в Северске при обрушении грунта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели работника на одной из строек в Северске.


По предварительным данным следователей, днем 18 августа рабочие рыли траншею на участке № 36 по улице Лермонтова.


«Оператор фронтального погрузчика-экскаватора допустил нарушения правил безопасности, что повлекло обрушение грунта на одно из присутствующих при проведении работ лиц, которое от полученных телесных повреждений скончалось на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.


Другие подробности не сообщаются. В СК уточняют, что по факту проводятся следственные действия. 

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