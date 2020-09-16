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16 сентября,
2020
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Рабочие в Кемерове отказались спускаться с крана из-за задержки по зарплате

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Кемерове несколько рабочих отказались спускаться со строительного крана до тех пор, пока начальство не выдаст зарплату. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на прокуратуру Кузбасса.

На место выехал прокурор области Павел Бухтояров для выяснения всех обстоятельств. От граждан приняты заявления, прокуратурами Ленинского и Заводского районов проводится проверка, – говорится в сообщении.

«Сiбдепо» пишет, что прокуратура проверяет исполнение трудового законодательства и соблюдение прав работников. На месте работают прокуратура, полиция и сотрудники Кемеровской службы спасения. 

Рабочие в Кемерове отказались спускаться с крана из-за задержки по зарплате
Рабочие в Кемерове отказались спускаться с крана из-за задержки по зарплате

По данным кузбасского издания, забастовку начали строители дома для преподавателей филиала Московской государственной академии хореографии и Высшей школы музыкального и театрального искусства. Согласно паспорту объекта, заказывал его фонд «Национальное культурное наследие», 80 % сотрудников которого уволили во время пандемии по требованию холдинга «Роснефтегаз», который решил оптимизировать расходы.

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