Рабочие в Кемерове отказались спускаться с крана из-за задержки по зарплате

Новости

В Кемерове несколько рабочих отказались спускаться со строительного крана до тех пор, пока начальство не выдаст зарплату. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на прокуратуру Кузбасса.

На место выехал прокурор области Павел Бухтояров для выяснения всех обстоятельств. От граждан приняты заявления, прокуратурами Ленинского и Заводского районов проводится проверка, – говорится в сообщении.

«Сiбдепо» пишет, что прокуратура проверяет исполнение трудового законодательства и соблюдение прав работников. На месте работают прокуратура, полиция и сотрудники Кемеровской службы спасения.