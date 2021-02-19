Рабочие начали демонтаж ледового городка на Новособорной

Ледяные фигуры на площади Новособорной начали трескаться и выветриваться, поэтому мэрия решила их убрать. Рабочие начнут демонтаж городка в пятницу, 19 февраля.

В течение недели мы провели обследование на предмет требований безопасности в ледовых городках во всех районах Томска, — цитирует пресс-служба мэрии и.о. замначальника мэра Томска по безопасности Сергея Сладких. — И пришли к заключению, что необходимо приступать к поэтапному демонтажу элементов новогоднего оформления.

Ранее с Новособорной убрали конструкцию лошади из металла, которую установили томские извозчики. В администрации Советского района сообщили, что конструкцию ставили только на период работы ледового городка площади Новособорная. Теперь металлическую лошадь отправят обратно к изготовителю.





Ледовый городок на Новособорной открылся 19 декабря. В этом году площадь украшали 25-метровая ель, ледяные горки, детские лабиринты и иллюминация. Фестиваль «Хрустальный Томск» в этом году не проводили, но мэрия пригласила мастеров из России, которые установили скульптуры персонажей мультфильмов и сказок.



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