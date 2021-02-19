Добрые новости
19 февраля,
2021
1
фото
Новости

Рабочие начали демонтаж ледового городка на Новособорной

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Ледяные фигуры на площади Новособорной начали трескаться и выветриваться, поэтому мэрия решила их убрать. Рабочие начнут демонтаж городка в пятницу, 19 февраля.

Рабочие начали демонтаж ледового городка на Новособорной

В течение недели мы провели обследование на предмет требований безопасности в ледовых городках во всех районах Томска, — цитирует пресс-служба мэрии и.о. замначальника мэра Томска по безопасности Сергея Сладких. — И пришли к заключению, что необходимо приступать к поэтапному демонтажу элементов новогоднего оформления.

Ранее с Новособорной убрали конструкцию лошади из металла, которую установили томские извозчики. В администрации Советского района сообщили, что конструкцию ставили только на период работы ледового городка площади Новособорная. Теперь металлическую лошадь отправят обратно к изготовителю.


Ледовый городок на Новособорной открылся 19 декабря. В этом году площадь украшали 25-метровая ель, ледяные горки, детские лабиринты и иллюминация. Фестиваль «Хрустальный Томск» в этом году не проводили, но мэрия пригласила мастеров из России, которые установили скульптуры персонажей мультфильмов и сказок. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.