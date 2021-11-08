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QR-коды заработали в Томской области. Главное

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С 8 ноября в Томской области заработала система QR-кодов. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. 

Помимо QR-кода можно будет показать:

♦сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Этот документ тоже доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. 

♦бумажную справку о прививке, выданную в больнице, с печатью медицинского учреждения. Эта информация также может быть занесена в сертификат профилактических прививок, где указаны дата постановки вакцины и введенный препарат;

♦справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления;

♦отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения места.

Также при себе необходимо иметь паспорт.

Добавим, что справка о наличии антител или медотвод о прививке не является основанием для посещения публичных мест. 

«Если врач посчитал, что здоровье пациента подвергается высокому риску даже от постановки вакцины, и выдал соответствующую справку, значит, такой человек рискует еще больше, посещая общественные заведения и подвергая себя еще большему риску тяжелых осложнений при заражении новой коронавирусной инфекцией», — говорила ранее заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

Получить сертификат вакцинированного можно на сайте Госуслуг. Если вы привиты, а сертификата нет, нажмите «Пожаловаться на отсутствие сертификата» и опишите проблему или обратитесь в учреждение, где была сделана прививка.

 

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