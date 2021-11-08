QR-коды заработали в Томской области. Главное

С 8 ноября в Томской области заработала система QR-кодов. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах.

Помимо QR-кода можно будет показать:

♦сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Этот документ тоже доступен в личном кабинете на портале Госуслуг.

♦бумажную справку о прививке, выданную в больнице, с печатью медицинского учреждения. Эта информация также может быть занесена в сертификат профилактических прививок, где указаны дата постановки вакцины и введенный препарат;

♦справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления;

♦отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения места.

Также при себе необходимо иметь паспорт.