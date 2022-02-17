Пышечная от Ginza Project и отели «Marriott»: что появится в исторических зданиях, которые приобрел Андрей Тютюшев

В марте 2021 года дочерняя структура томской компании «Сибагро» приобрела 10 тысяч квадратов исторической недвижимости в самом центре Томска у государственного предприятия «Томский Кристалл». Средняя цена за квадратный метр составила 31,2 тысячи рублей, общая цена покупки 312,7 млн рублей. Среди исторических зданий, приобретенных компанией Андрея Тютюшева — «Пассаж Второва», «Киномир», бывший кинотеатр имени Черных на Карла Маркса, 25, магазин «Парад» на Ленина, 52, ТЦ «Роман» на Ленина, 95. Спустя год «Клуб активных горожан» решил поинтересоваться у Андрея Тютюшева, определился ли он с тем, что будет в принадлежащих ему исторических зданиях. Спросили и про старое здание карандашной фабрики, которое бизнесмен приобрел вместе с земельным участком в 14,7 га.

Автор: ТВ2 Здание на Ленина, 52 Автор: ТВ2 Здание на Ленина, 52

Андрей Тютюшев рассказал ТВ2, что в здании магазина «Парад» на Ленина, 52 в скором времени появится пышечная от ресторанного холдинга Ginza Project. В Томске питерский холдинг уже представлен рестораном «Пряности & радости», который расположен в историческом здании, известном томичам как «Славянский базар». Этот памятник архитектуры был выкуплен компанией Андрея Тютюшева «Аграрная группа – капитал» в сентябре 2021 года. В сети кафе «Пышечка» делают акцент на традиционных ленинградских пышках. В меню пышечных от Ginza Project готовят пышки по традиционному рецепту с сахарной пудрой, а также с топингами. Из напитков предлагаются кофе, чай и соки. Будет ли в томской пышечной какой-то свой акцент, пока неизвестно.

Автор: ТВ2 В этом здании расположится пышечная от Ginza Project Автор: ТВ2 В этом здании расположится пышечная от Ginza Project

В здании «Киномира» Андрей Тютюшев планирует сохранить кинозал и открыть современные выставочные пространства. Сегодня есть только общее видение будущего этого здания. Что конкретно появится, станет понятно после ремонта. При исследовании здания кинотеатра обнаружилось, что под ним есть подвальные помещения, которыми никто не пользовался. На месте театра «Интим», возможно, появится современный кинозал для просмотра и обсуждения неформатного кино, арт-хауса и разнообразных творческих экспериментов. Собственник заверил, что в бывшем «Киномире» точно не будет никаких торговых центров.

Что касается выявленного объекта культурного наследия «Фабрика карандашной дощечки», который Андрей Тютюшев приобрел вместе с участком всей фабрики в 2019 году, то в нем планируется открыть отель «Marriott». Бизнесмен говорит, что само здание ему нравится и сносить его он не собирается. То, что очередная экспертиза дала заключение, будто «Фабрика карандашной дощечки» в Томске не обладает признаками объекта культурного наследия, не имеет исторической, культурной, художественной и мемориальной ценности», Андрея Тютюшева радует. Статус памятника, по его мнению, привел бы к удорожанию реконструкции и сильно затянул строительные работы. Понятно при этом, что в отсутствие этого статуса единственной гарантией сохранения исторического облика здания является лишь добрая воля нынешнего собственника. Понятно также и беспокойство градозащитников по этому поводу.

Основной целью, которую я ставлю при реализации данных проектов — сделать город лучше и красивее. Проблема Томска, как и всех не столичных городов — утечка кадров, молодежи. Для того, что бы они оставались, необходима комфортная среда. Своими проектами я хочу сделать вклад именно в формирование этой среды, — говорит Андрей Тютюшев.

Автор: Сибагро Проект застройки территории карандашной фабрики Автор: Сибагро Проект застройки территории карандашной фабрики