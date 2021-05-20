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20 мая,
2021
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Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул. Видео

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пыльная буря обрушилась на Алтайский край и накрыла трассу Бийск – Барнаул, водителям пришлось съехать с дороги, чтобы переждать стихию.

Как уточнили amic.ru в единой диспетчерской службе, разгул стихии длился порядка 15 минут. В разных районах города деревья повалило на линии электропередачи, в результате чего произошло отключение электроэнергии. В Заречье на время встали трамваи. Но в течение двух часов электроснабжение удалось восстановить во всем городе.

По данным Алтайгидромета, 20-22 мая в крае ожидают заморозков до –3 Сº. В предгорьях ожидаются сильные дожди, грозы, а по ночам даже снег. При этом в регионе все еще сохраняется высокая пожароопасность.

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