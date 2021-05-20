Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул. Видео

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Пыльная буря обрушилась на Алтайский край и накрыла трассу Бийск – Барнаул, водителям пришлось съехать с дороги, чтобы переждать стихию.



Как уточнили amic.ru в единой диспетчерской службе, разгул стихии длился порядка 15 минут. В разных районах города деревья повалило на линии электропередачи, в результате чего произошло отключение электроэнергии. В Заречье на время встали трамваи. Но в течение двух часов электроснабжение удалось восстановить во всем городе.

