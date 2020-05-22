Пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области, сообщает региональный оперштаб на странице ВКонтакте. Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал причину смерти от коронавируса: «Пациент проходил лечение в медико-санитарной части № 2 с диагнозом внебольничная пневмония и положительными тестами на коронавирус. Входил в группу риска – был старше 80 лет и имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы и почек», – сообщил он.

По данным на 22 мая, в регионе COVID-19 подтвердился у 450 человек. 138 из них здоровы.





Накануне на кислородной поддержке в МСЧ № 2 находились восемь человек: один на масочной подаче кислорода, семь человек были подключены к аппаратам ИВЛ. Еще один пациент подключен к ИВЛ в респираторном госпитале Сибирского государственного медицинского университета.





«Тяжесть его состояния обусловлена основным заболеванием, а не COVID. Коронавирусная инфекция в данном случае проходит фоном. Доминирующим синдромом является печеночная недостаточность и нарушение свертывающей системы крови. Очень тяжелый пациент. Кислородом время от времени пользуются еще три пациента, но, как сказали доктора, больше с психологической целью. Состояние всех остальных пациентов удовлетворительное», — отмечала ректор СибГМУ Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.





На сегодня лечение в стационарах проходят 167 пациентов с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек, все на инвазивной вентиляции легких.