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03 октября,
2020
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Пятый малыш – пятое кесарево!

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

В Северском перинатальном центре пятый ребенок у женщины появился на свет путем операции кесарево сечение, которая для нее тоже была пятой по счету. Мама и девочка весом 4,160 кг здоровы.

Как решилась женщина с четырьмя рубцами на матке вновь вынашивать беременность, и насколько велик риск для матери и ребенка?

Пятый малыш – пятое кесарево!
Пятый малыш – пятое кесарево!

Начальник Северского перинатального центра доктор медицинских наук, профессор СибГМУ Сергей Юрьев считает, что современные технологии делают кесарево сечение достаточно безопасным, однако же есть проблема:


— Пятая операция не предел, израильская клиника опубликовала отчет об удачной одиннадцатой!!! операции у одной матери. Технически сейчас действительно стало проще. Современный шовный материал, современные методы обезболивания, новые техники, революция в диагностике внутриутробного состояния ребенка надежнее, чем когда бы то ни было, обеспечивают безопасность и матери, и малыша.


Но у каждой медали две стороны. Для нашей роженицы такая операция была, конечно же, единственным способом произвести ребенка на свет. Однако медиков беспокоит, что кесарево сечение все чаще считается самым прогрессивным и безопасным способом родить, при котором «уж точно все будет хорошо». И женщина уже в первую беременность начинает настаивать на операции, к которой у нее нет показаний, которая сама несет в себе риски. Это происходит повсеместно: у нас рожают женщины из Томска, области и всей Сибири – мы видим, что в этом вопросе, к сожалению, идем в ногу с миром. Хотя нам бы очень этого не хотелось. И мы всеми силами стараемся сдерживать эти тенденции, которые в некоторых странах мира довели оперативное родовспоможение уже до 60%.

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