Пятый директор за пять лет сменился в «Томскавтотрансе»

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У предприятия «Томскавтотранс» новый генеральный директор. Им стал экс-руководитель Томского регионального ресурсного центра Андрей Федоринов. Это пятая смена руководства предприятия за последние пять лет.

Андрей Федоринов родился в 1976 году в селе Первомайское Томской области. Имеет высшее юридическое образование. С 1996 по 2004 год, а также в 2015-2016 годах работал в налоговых органах Томска и Томского района, в том числе на должностях начальника юротдела, замначальника отдела досудебного аудита. В 2004-2009 годах занимал руководящие должности в томских компаниях в сфере юридического и финансового консалтинга и страхования.

Более семи лет Федоринов руководил входящими в группу компаний «ИНДОР» организациями, занимающимися разработкой комплексных схем организации дорожного движения, проектированием объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, исследованием и моделированием транспортных потоков.

С 2017 года возглавлял ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», на базе которого работает образовательная площадка подготовки сотрудников организаций реального сектора экономики, а также государственной службы.