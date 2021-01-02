Пятый директор за пять лет сменился в «Томскавтотрансе»
У предприятия «Томскавтотранс» новый генеральный директор. Им стал экс-руководитель Томского регионального ресурсного центра Андрей Федоринов. Это пятая смена руководства предприятия за последние пять лет.
Андрей Федоринов родился в 1976 году в селе Первомайское Томской области. Имеет высшее юридическое образование. С 1996 по 2004 год, а также в 2015-2016 годах работал в налоговых органах Томска и Томского района, в том числе на должностях начальника юротдела, замначальника отдела досудебного аудита. В 2004-2009 годах занимал руководящие должности в томских компаниях в сфере юридического и финансового консалтинга и страхования.
Более семи лет Федоринов руководил входящими в группу компаний «ИНДОР» организациями, занимающимися разработкой комплексных схем организации дорожного движения, проектированием объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, исследованием и моделированием транспортных потоков.
С 2017 года возглавлял ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», на базе которого работает образовательная площадка подготовки сотрудников организаций реального сектора экономики, а также государственной службы.
В марте 2020 года пост директора «Томскавтотранса», не отработав и года, покинул Евгений Демченко. Его предшественник Сергей Световец пробыл на посту чуть больше года. Два года до него должность исполнительного директора занимал Николай Стародубов (2016 – лето 2018 года), ранее – Валерий Осипенко (2014-2016 годы).
Ранее областные власти создали новое предприятие, которое должно оказывать транспортные услуги. «Томскавтотранс» будет оказывать услуги по предоставлению производственной базы и обслуживанию автобусов при их выходе в рейс (контрольный механик, медик, диспетчерское сопровождение), а также продолжит деятельность по оказанию услуг автовокзала.
Проблемы предприятия обострились в 2016 году. Тогда в администрацию обратился инвестор — компания «Регион-Транс», которая планировала вложить в «Томскавтотранс» миллиард рублей. Деньги должны были потратить на покупку больше ста новых автобусов и сокращение долгов. Однако кредиторская задолженность с 60 млн рублей на дату вхождения инвестора выросла до 85 млн рублей на дату расторжения соглашения с ним, а автобусов поступило лишь пять. И то они были взяты в аренду самим предприятием «Томскавтотранс» с последующим выкупом.
В феврале 2018 года замгубернатора Юрий Гурдин рассказывал, что финансовое оздоровление «Томскавтотранса» успешно продолжается. Спустя месяц ФСБ возбудила уголовное дело в отношении инвестора предприятия Владимира Ильичева. Ведомство подозревало его в том, что он сдавал автобусы «Томскавтотрансу» по завышенной цене, заведомо превышающей рыночную более чем на 7 миллионов рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В «Томскавтотрансе» вновь задерживают зарплаты и компенсации по сокращению
«Томскавтотранс». Год последний или еще протянут?
«Томскавтотранс» возвращает автобусы «инвестору» и остается у разбитого корыта
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?