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20 декабря,
2020
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Пятилетней томичке нужны деньги на авиаперелет до клиники в Москве

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Фонд «Обыкновенное чудо» просит томичей помочь пятилетней Эстер Райхман. Девочке требуется оплатить перелет к месту лечения и обратно. 

ЭСТЕР РАЙХМАН
ЭСТЕР РАЙХМАН

У девочки двусторонняя сенсоневральная тугоухость.


«Эстер родилась родилась здоровым и слышащим ребенком, но, к нашему самому большому несчастью, ей поставили тяжелый препарат в роддоме, и в итоге к двум месяцам мы обнаружили, что Эстер не слышит на оба ушка, — пишет мама Эстер Адели. — В год и месяц ей подключили одно ушко (сделали сложную кохлеарную имплантацию). Год назад второе ушко. Сейчас доченьке пять лет, Эстер хорошо слышит и уже пытается вступать в диалог. Сейчас она ходит в обычный садик и с удовольствием общается со своими сверстниками. Обожает качаться на качельках, плавать или баловаться с водой. Она растет здоровой, умной и очень активной девочкой».

Пятилетней томичке нужны деньги на авиаперелет до клиники в Москве

У слухового аппарата Эстер сбились настройки. Семье нужно лететь в клинику в Москву, девочке требуется 15 тысяч рублей.


Помочь Эстер собрать нужную сумму можно здесь.

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