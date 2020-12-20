Пятилетней томичке нужны деньги на авиаперелет до клиники в Москве

У девочки двусторонняя сенсоневральная тугоухость.





«Эстер родилась родилась здоровым и слышащим ребенком, но, к нашему самому большому несчастью, ей поставили тяжелый препарат в роддоме, и в итоге к двум месяцам мы обнаружили, что Эстер не слышит на оба ушка, — пишет мама Эстер Адели. — В год и месяц ей подключили одно ушко (сделали сложную кохлеарную имплантацию). Год назад второе ушко. Сейчас доченьке пять лет, Эстер хорошо слышит и уже пытается вступать в диалог. Сейчас она ходит в обычный садик и с удовольствием общается со своими сверстниками. Обожает качаться на качельках, плавать или баловаться с водой. Она растет здоровой, умной и очень активной девочкой».