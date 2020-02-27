«Пятилетку за три года»: губернатор обещает досрочно выполнить программу по расселению аварийного жилья

Губернатор Сергей Жвачкин и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение, по которому все жители региона, проживающие в домах, признанных аварийными до 2017 года, переедут в новые квартиры до конца 2023 года.

«Впереди новые задачи, которые поставил перед нами глава государства в национальном проекте «Жилье и городская среда». До 1 сентября 2025 года мы должны переселить из непригодных для жизни квартир почти 10 тысяч человек. Однако вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ мы приняли решение выполнить пятилетку за три года: до 31 декабря 2023 года все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, получат новые квартиры», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





Фонд направит на эти цели 4,9 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда выделят областной и муниципальный бюджеты.Это необходимые деньги, так как программа предусматривает софинансирование. При этом мэр Томска Иван Кляйн, руководители строительных компаний и замгубернатора Евгений Паршуто отмечали, что стоимость квадратного метра занижена. Так федерация выделяет деньги исходя из того, что метр жилья в Томской области стоит 42 тысячи рублей, хотя на рынке цена квадрата превышает 56 тысячи рублей. В Томской области просили пересмотреть нормативы, но Минстрой эту просьбу проигнорировал.





В 2020 году Томская область направит на расселение аварийного жилья 675 миллионов рублей. В этом году расселять «аварийку» по национальному проекту будут в трех муниципальных образованиях. В Каргасокском районе из непригодного жилья переедут восемь человек, в Томском районе переселение ждет 191 жителя, в Томске в новое жилье переедет 621 человек. Всего планируется расселить 11,485 тыс. кв. м аварийного жилья.