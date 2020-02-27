«Пятилетку за три года»: губернатор обещает досрочно выполнить программу по расселению аварийного жилья
Губернатор Сергей Жвачкин и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение, по которому все жители региона, проживающие в домах, признанных аварийными до 2017 года, переедут в новые квартиры до конца 2023 года.
«Впереди новые задачи, которые поставил перед нами глава государства в национальном проекте «Жилье и городская среда». До 1 сентября 2025 года мы должны переселить из непригодных для жизни квартир почти 10 тысяч человек. Однако вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ мы приняли решение выполнить пятилетку за три года: до 31 декабря 2023 года все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, получат новые квартиры», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Фонд направит на эти цели 4,9 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда выделят областной и муниципальный бюджеты.Это необходимые деньги, так как программа предусматривает софинансирование. При этом мэр Томска Иван Кляйн, руководители строительных компаний и замгубернатора Евгений Паршуто отмечали, что стоимость квадратного метра занижена. Так федерация выделяет деньги исходя из того, что метр жилья в Томской области стоит 42 тысячи рублей, хотя на рынке цена квадрата превышает 56 тысячи рублей. В Томской области просили пересмотреть нормативы, но Минстрой эту просьбу проигнорировал.
В 2020 году Томская область направит на расселение аварийного жилья 675 миллионов рублей. В этом году расселять «аварийку» по национальному проекту будут в трех муниципальных образованиях. В Каргасокском районе из непригодного жилья переедут восемь человек, в Томском районе переселение ждет 191 жителя, в Томске в новое жилье переедет 621 человек. Всего планируется расселить 11,485 тыс. кв. м аварийного жилья.
«Чтобы расселить в областном центре 7,7 тысячи человек, необходимо построить 10 многоквартирных домов общей площадью 103,7 тысячи квадратных метров, — сказал Евгений Паршуто. — Для этих целей мы предлагаем две пилотные площадки – на переулке Целинном и в микрорайоне Солнечная Долина».
Вице-губернатор пояснил, что в зоне планируемого строительства на Целинном распложен большой массив аварийного жилья. Сейчас ведется подготовка к строительству здесь первых двух многоэтажек общей площадью 11 тыс. кв. м, что позволит расселить 368 человек.
В микрорайоне Солнечная Долина есть потенциал для строительства почти 200 тыс. кв. м жилья.
«Мы нацелены именно на новое строительство, а не на выкуп аварийного жилья, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Сегодня в Томской области есть строительные компании, способные быстро и качественно спроектировать и возвести эти объекты, в том числе с учетом внедрения в новых домах энергоэффективных технологий».
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