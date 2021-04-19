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19 апреля,
2021
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Пятерых футболистов «Динамо-Барнаул» дисквалифицировали за игру на тотализаторе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал пятерых игроков барнаульского «Динамо».

Профессиональным футболистам запрещено делать ставки на спорт, это прописано в их контрактах.

Пятерых футболистов «Динамо-Барнаул» дисквалифицировали за игру на тотализаторе

Под санкции попали спортсмены Виктор Хугаев, Владислав Хмелевский, Юрий Юдин, Ярослав Овсянников, Николай Шинкевич, Хугаева, Шинкевича и Хмелевского отстранили на год, клуб уже заявил, что разорвет с ними контракты, сообщает «Алтайпресс». Юдина и Овсянникова дисквалифицировали условно, они останутся в команде. Игроки могут обжаловать решение комитета. 

В течение четырех месяцев совместно с РФС мы разбирались в непростой ситуации, — прокомментировал решение комитета по этике РФС президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин. — Со спортсменами, которые наказаны реальными сроками дисквалификации, клуб «Динамо-Барнаул» расторгнет контракты. После окончания срока дисквалификации у футболистов будет возможность вернуться в профессию.

В «Динамо» добавляют, что в заявке клуба есть 25 игроков, поэтому проблем в составе из-за дисквалификации пятерых спортсменов не должно возникнуть.

Ранее ТВ2 сообщало, что игроков и главного тренера «Динамо-Барнаул» подозревают в игре на ставках против своей команды. Подозрения в договорных матчах не подтвердились и РФС отказался от части обвинений.

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