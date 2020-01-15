«Пятерочка» в новом формате открылась в Томске

«Новая концепция учитывает современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей, которые изменились за последние 5 лет с момента последнего концептуального обновления торговой сети. При этом был сохранен акцент на низкие цены», — подчеркивает ретейлер.





В магазине половину торгового зала занимает специальная «фреш-арена», где организована выкладка овощей, фруктов и части продуктов с короткими сроками годности. Представлен большой ассортимент готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) – более 70 наименований. Прямо в магазине выпекается и хлеб, благодаря хранению на специальных стеллажах он долго сохраняет аромат и мягкость свежей выпечки. В целом в линейке свежих хлебобулочных изделий до 50 позиций. Также оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Там же можно зарядить гаджеты.





Навигация стала более простой, а торговое пространство организовано для обеспечения максимального удобства. Например, для совершения быстрой покупки свежей или готовой продукции не нужно обходить весь торговый зал: эти категории представлены рядом со входом. В свою очередь товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности.





В магазине также появилась «сезонная зона», где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников. Новая «Пятерочка» оборудована пятью кассами самообслуживания. Более удобными и эргономичными стали служебные помещения.





В магазине, помимо всего прочего, сделан упор на экологичность. В частности, используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика.





В течение 2020 года торговая сеть будет обновлять остальные магазины в регионах присутствия.