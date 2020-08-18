«Пятёрочка» приглашает томичей принять участие в благотворительном онлайн-марафоне

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Торговая сеть «Пятерочка» совместно с благотворительным фондом Алексея Немова проводит спортивный онлайн-марафон «Турбостарты» в пользу детей-спортсменов с особенностями развития.

Присоединиться к марафону, в котором уже принимают участие сотрудники «Пятерочки» из разных регионов России, могут все желающие.

Для этого необходимо до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы турбостарты.рф и следовать размещенным там инструкциям по установке мобильного приложения «Турбостарты». Приложение будет считывать информацию по накопленным за время марафона шагам. Каждая тысяча пройденных шагов будет конвертироваться в один рубль, и по итогам марафона «Пятёрочка» направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для воспитанников школы. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для них в учреждении реализуются программы обучения по разным видам спорта: настольный теннис, гандбол, плавание, регби на колясках, пауэрлифтинг и другие.

Собранные средства направят на покупку спортивного оборудования для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта.



«Создавая наш фонд, мы ставили перед собой основную цель – вдохновлять людей на занятия физкультурой и спортом, в 2019 году наши спортивные благотворительные мероприятия посетило более 11 тысяч человек. Мы рады поддержать команду «Пятёрочки» в проведении «Турбостартов», всем участникам хочу пожелать – стремитесь быть лучшими, делайте то, что никогда не делали, старайтесь не опускаться ниже той планки, на которую когда-то поднялись. Только вперед, шагайте вместе с нами!» — сказал российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов.