«Пятёрочка» приглашает томичей поучаствовать в новой акции

В рамках акции «Встречайся с воображением» томичи смогут приобрести наборы LEGO со скидкой до 89%.
Фото: предоставлено торговой сетью "Пятерочка"
С новой акцией LEGO в «Пятёрочке» попасть в мир воображения очень просто. В течение трех месяцев – до конца 2020 года — гости магазинов могут копить наклейки на понравившийся набор LEGO или приобрести в итоге их все. Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту». Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». С помощью него, кстати, можно подарить наклейки своим друзьям или близким.
Так, собрав 100 наклеек, один из наборов знаменитого конструктора можно будет приобрести со скидкой до 89%. На выбор представлены наборы из линеек LEGO City, LEGO Friends, LEGO DUPLO, LEGO Ninjago и LEGO Creator.
В рамках акции также разработано мобильное приложение дополненной реальности «Пятёрочка.LEGO». В нем пользователь может проходить специальные миссии, благодаря которым будет повышаться его игровой уровень. За достижение определённых уровней игрок получит призы, а также новые игровые элементы.
Помимо этого, планируются совместные активности с популярными YouTube-блогерами, а также фотоконкурс в социальных сетях.
«Наши тематические акции с игровой механикой всегда находили большой отклик у наших покупателей. Мы приглашаем всех родителей и детей открыть дверь в мир воображения вместе с наборами LEGO! Надеемся, наша новая акция станет увлекательным приключением для каждой семьи», - комментирует Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка».
В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, AR в магазинах, ТВ, радио, digital, социальные сети.
Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте lego.5ka.ru