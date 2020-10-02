«Пятёрочка» приглашает томичей поучаствовать в новой акции

С новой акцией LEGO в «Пятёрочке» попасть в мир воображения очень просто. В течение трех месяцев – до конца 2020 года — гости магазинов могут копить наклейки на понравившийся набор LEGO или приобрести в итоге их все. Для этого достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту». Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». С помощью него, кстати, можно подарить наклейки своим друзьям или близким.





Так, собрав 100 наклеек, один из наборов знаменитого конструктора можно будет приобрести со скидкой до 89%. На выбор представлены наборы из линеек LEGO City, LEGO Friends, LEGO DUPLO, LEGO Ninjago и LEGO Creator.