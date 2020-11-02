«Пятерочка» победила в конкурсе экологических проектов

Проект по внедрению системы «Умный магазин» реализуется во всех регионах присутствия «Пятёрочки». Его преимущество – сокращение энергопотребления в торговых точках на 4,9%. С помощью специальных датчиков, контроллеров и программного обеспечения система встраивается в действующие операционные и эксплуатационные процессы магазина. Это позволяет управлять основными потребителями электричества в автоматическом режиме, экономить электроэнергию и минимизировать аварийные ситуации.





В этом году на конкурс было подано 274 заявки. Всероссийский конкурс проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Его цель — выявлять лучшие природоохранные практики и проекты, направленные на сохранение экологического благополучия страны и граждан.





Конкурс «Надёжный партнёр – экология» официально поддерживают Министерства энергетики, просвещения, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, строительства и ЖКХ России, а также Правительство Москвы.









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