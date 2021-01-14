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14 января,
2021
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«Пятёрочка» изменила концепцию позиционирования

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Торговая сеть «Пятёрочка» представила обновленную концепцию работы и запустила рекламную кампанию по изменению позиционирования бренда. Теперь компания работает под слоганом «Ждём в гости каждый день».

«Пятёрочка» изменила концепцию позиционирования

«Пятёрочка» продолжает реконструировать и открывать обновлённые магазины, и эта масштабная трансформация стала основой нового позиционирования торговой сети. Ключевые обещания бренда – свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе – теперь резюмируются в слогане «Ждём в гости каждый день», который выводит клиентоориентированный подход на первый план.

«Пятёрочка» изменила концепцию позиционирования

Покупатели – это гости, которым по всем законам и традициям всегда рады и предлагают самое лучшее, – декларирует компания. – Уже сейчас более двух тысяч «Пятёрочек» по всей стране изменились в соответствии с последними трендами в ритейле и потребительскими ожиданиями.

Магазины меняются: увеличивается ассортимент продукции, овощей, фруктов, охлаждённого мяса и рыбы. Свежесть и качество товаров остаются приоритетом, но сеть старается дать покупателям ещё больше. Тот, кто ценит свое время, может купить здесь горячую выпечку и свежесваренный кофе. Хозяйкам «Пятёрочка» подает новые идеи для ужина и варианты сюрпризов для детей. Тем, кто экономит бюджет – хорошую скидку на нужный товар. В обновленных торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно. Но если вдруг у гостей возникнут вопросы, дружелюбный персонал всегда придет на помощь. При этом «Пятёрочка» остаётся тем же доступным магазином «у дома» для ежедневных покупок, где всё сделано с заботой и уважением к человеку.

Мы стремимся стать ещё лучше для наших гостей, завоевать их доверие, создавая все условия для комфортного шопинга: дружелюбную атмосферу в магазинах, выгодные предложения и отличный сервис, – комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. — Новый слоган отражает наш фокус на выполнении всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в «Пятёрочку» становился приятным и поднимал настроение. 

Новости компаний.

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