«Пятёрочка» изменила концепцию позиционирования

«Пятёрочка» продолжает реконструировать и открывать обновлённые магазины, и эта масштабная трансформация стала основой нового позиционирования торговой сети. Ключевые обещания бренда – свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе – теперь резюмируются в слогане «Ждём в гости каждый день», который выводит клиентоориентированный подход на первый план.

Покупатели – это гости, которым по всем законам и традициям всегда рады и предлагают самое лучшее, – декларирует компания. – Уже сейчас более двух тысяч «Пятёрочек» по всей стране изменились в соответствии с последними трендами в ритейле и потребительскими ожиданиями.

Магазины меняются: увеличивается ассортимент продукции, овощей, фруктов, охлаждённого мяса и рыбы. Свежесть и качество товаров остаются приоритетом, но сеть старается дать покупателям ещё больше. Тот, кто ценит свое время, может купить здесь горячую выпечку и свежесваренный кофе. Хозяйкам «Пятёрочка» подает новые идеи для ужина и варианты сюрпризов для детей. Тем, кто экономит бюджет – хорошую скидку на нужный товар. В обновленных торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно. Но если вдруг у гостей возникнут вопросы, дружелюбный персонал всегда придет на помощь. При этом «Пятёрочка» остаётся тем же доступным магазином «у дома» для ежедневных покупок, где всё сделано с заботой и уважением к человеку.