«Пятёрочка» и FSC России запустили акцию поддержки лесов России
Торговая сеть «Пятёрочка», бренд Zewa совместно с Лесным попечительским советом запускают акцию поддержки российских лесов. Часть денег с продаж продукции бренда Zewa отправят для восстановления лесов с применением передовых технологий и ухода за лесом.
Так, с 1 по 30 июня один рубль с каждой проданной упаковки FSС-сертифицированной продукции Zewa в магазинах «Пятёрочка» будет перечислен в FSC России. На эти средства лесопользователи смогут возместить до 50% своих затрат на восстановление лесов и уход за ними. Для получения такой поддержки запускается конкурс «Восстановление лесов на “Пять”» среди сертифицированных лесных предприятий и учебных учреждений с собственными учебно-опытными лесными площадками, занимающихся лесовосстановлением и уходом за лесами.
Для участия необходимо до 30 июля 2021 подать заявку в FSC России, в которой подробно описать, какие мероприятия по лесовосстановлению и (или) уходу за лесами планируется выполнить, и как их реализация поможет обеспечить качественное возобновление лесов целевыми хозяйственно ценными породами.
«Являясь лидером на рынке продуктовой розницы, мы осознаем масштаб своего влияния на окружающую среду и стремимся снижать эту нагрузку. Наша совместная акции с брендом Zewa и Лесным попечительским советом, FSC России, уверен, будет способствовать не только привлечению внимания к ответственным производствам и восполнению лесных хозяйств в нашей стране, но и благодаря дополнительному финансированию также стимулирует развитие предприятий малого и среднего бизнеса, задействованные в отрасли. Надеюсь, что наши покупатели поддержат этот проект и сделают еще один шаг навстречу осознанному потреблению», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.
В рамках проекта также создан обучающий ролик и специальный интерактивный тест «Сохраняйте леса России с нами», целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме ответственного происхождения товаров и важности эко-маркировки. За каждый правильный ответ в тесте участник сможет получить скидку до 50% на продукцию Zewa в торговой сети «Пятёрочка», а также выиграть годовой запас товаров бренда.
Пройти тест и посмотреть обучающий ролик можно по ссылке.
«Причина нехватки качественных уходов за посадками – отсутствие стимулов, особенно финансовых, со стороны государства: сажая 2-3-х летний саженец, арендатор получит прибыль только через 50 – 100 лет, а затраты на уходы нужны сейчас. Между тем, все эти годы посаженный лес будет очищать воздух, которым мы дышим, насыщать его кислородом и поглощать углерод, сдерживая негативные климатические изменения. Наш совместный проект призван привлечь внимание к проблеме и внести посильную практическую лепту в её решение», — говорит Николай Шматков, директор FSC России.
Положение о конкурсе и форма заявки участника размещены на сайте FSC России.
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