«Пятёрочка» и FSC России запустили акцию поддержки лесов России

Торговая сеть «Пятёрочка», бренд Zewa совместно с Лесным попечительским советом запускают акцию поддержки российских лесов. Часть денег с продаж продукции бренда Zewa отправят для восстановления лесов с применением передовых технологий и ухода за лесом.





Так, с 1 по 30 июня один рубль с каждой проданной упаковки FSС-сертифицированной продукции Zewa в магазинах «Пятёрочка» будет перечислен в FSC России. На эти средства лесопользователи смогут возместить до 50% своих затрат на восстановление лесов и уход за ними. Для получения такой поддержки запускается конкурс «Восстановление лесов на “Пять”» среди сертифицированных лесных предприятий и учебных учреждений с собственными учебно-опытными лесными площадками, занимающихся лесовосстановлением и уходом за лесами.





Для участия необходимо до 30 июля 2021 подать заявку в FSC России, в которой подробно описать, какие мероприятия по лесовосстановлению и (или) уходу за лесами планируется выполнить, и как их реализация поможет обеспечить качественное возобновление лесов целевыми хозяйственно ценными породами.