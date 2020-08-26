«Пятерочка» дарит дополнительную скидку к большой летней распродаже на AliExpress

Торговая сеть «Пятёрочка» и AliExpress объявляют о старте совместной федеральной акции, в рамках которой все участники программы лояльности «Выручай-карта» могут получить дополнительную скидку в размере 15 % к большой летней распродаже одной из крупнейших интернет-платформ — AliExpress.

Принять участие в акции и получить скидку 15 % при оформлении заказа на AliExpress могут все гости, совершившие в период с 25 по 31 августа 2020 года покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты».





Промокод печатается на чеке после оплаты покупки, а также отображается в мобильном приложении «Пятёрочка». Активировать его можно на сайте aliexpress.ru или через одноименное приложение до 14 сентября 2020 года включительно. Скидка распространяется на один заказ в сумме от 555 рублей и не может быть больше 83,25 рублей. Промокод можно использовать только один раз одному клиенту после авторизации на AliExpress.