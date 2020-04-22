Пятеро томских призывников смогут пойти на альтернативную службу

Пятеро призывников из Томской области смогут пройти альтернативную военную службу, рассказал на пресс-конференции военный комиссар по региону Юрий Жуков. Всего за весенний призыв регион планирует отправить на военную службу около 600 человек.
Двое из пяти будут проходить службу на «Почте России», один – в Новосибирске, а еще двое отправятся служить в дома-интернаты Томской области.
Юрий Жуков добавил, что в военные роты сейчас отобраны 14 человек. Но практика показывает, что половина из них оказывается не годна к военной службе. Поэтому за весенний призыв на военную службу в научные роты томский военкомат рассчитывает отправить 6-7 человек.