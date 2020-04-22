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22 апреля,
2020
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Пятеро томских призывников смогут пойти на альтернативную службу

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Пятеро призывников из Томской области смогут пройти альтернативную военную службу, рассказал на пресс-конференции военный комиссар по региону Юрий Жуков. Всего за весенний призыв регион планирует отправить на военную службу около 600 человек.

Получили мы пять удостоверений на право прохождения альтернативной службы, пять человек планируется этой весной отправить на альтернативную службу, – сказал Юрий Жуков. – Опять же, медицинские комиссии что скажут, но скорее всего, они все будут годны.

Двое из пяти будут проходить службу на «Почте России», один – в Новосибирске, а еще двое отправятся служить в дома-интернаты Томской области.


Юрий Жуков добавил, что в военные роты сейчас отобраны 14 человек. Но практика показывает, что половина из них оказывается не годна к военной службе. Поэтому за весенний призыв на военную службу в научные роты томский военкомат рассчитывает отправить 6-7 человек.

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