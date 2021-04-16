Добрые новости
16 апреля,
2021
1
фото
Новости

Пять томских депутатов гордумы пришли в свитшотах «Свободу Навальному» на отчет мэра

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Независимые депутаты Томска Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Артем Канарев, Давид Аветян и Евгений Лукьянчук пришли на заседание городской думы в свитшотах «Свободу Навальному».

Пять томских депутатов гордумы пришли в свитшотах «Свободу Навальному» на отчет мэра

«Мы хотели поддержать Алексея и всех, кто незаконно находится в местах лишения свободы!», — рассказала ТВ2 депутат гордумы Ксения Фадеева.


В свою очередь, другой депутат Артем Канарев сказал, что ему было важно «обозначить что тема политических заключенных важна на всех уровнях».


Добавим, что сегодня на заседании депутаты слушали отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера о деятельности администрации в 2020 году. В итоге отчет не был принят. Фракция ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», а также независимые депутаты голосовали против принятия данного отчета. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.