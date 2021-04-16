Пять томских депутатов гордумы пришли в свитшотах «Свободу Навальному» на отчет мэра

Независимые депутаты Томска Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Артем Канарев, Давид Аветян и Евгений Лукьянчук пришли на заседание городской думы в свитшотах «Свободу Навальному».

«Мы хотели поддержать Алексея и всех, кто незаконно находится в местах лишения свободы!», — рассказала ТВ2 депутат гордумы Ксения Фадеева.







В свою очередь, другой депутат Артем Канарев сказал, что ему было важно «обозначить что тема политических заключенных важна на всех уровнях».







Добавим, что сегодня на заседании депутаты слушали отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера о деятельности администрации в 2020 году. В итоге отчет не был принят. Фракция ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», а также независимые депутаты голосовали против принятия данного отчета.