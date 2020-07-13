Пять регионов Сибири вошли в число регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Минздрав назвал регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом. В первую десятку вошли сразу пять регионов Сибирского федерального округа.

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). На втором месте — Республика Тыва (119,3 случая). Далее идут Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9) и Новосибирская область (87,7).





Также высокий уровень заболеваемости отмечен в Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9), Алтайском крае (77,6) и Иркутской области (74,1), пишет RT.





Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулеза на 100 тыс. населения в прошлом году Минздрав зафиксировал в Ненецком АО — 4,6.





В Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году было зафиксировано 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулёза на 100 тыс. населения соответственно.





Всего в прошлом году в России туберкулез впервые выявили у 60,5 тыс. пациентов, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.





Ранее облздрав отмечал, что уровень заболеваемости туберкулезом в Томской области снизился на 15%. Если в 2014 году уровень заболеваемости на 100 тысяч человек составлял 66,1, то в 2019 году этот показатель достиг 56,2.





«В 2019 году обследования на туберкулез в медучреждениях прошли 893 тысячи жителей Томской области. Более 30 тысяч человек обследовались через мобильные комплексы — передвижные флюорографические кабинеты и переносные рентгенодиагностические аппараты», — говорил главный врач Томского фтизиопульмонологического медицинского центра Евгений Крук.





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