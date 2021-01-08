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08 января,
2021
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Новости

Пять пожаров произошло за сутки в Томской области. Есть жертвы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За прошедшие сутки в Томской области произошло пять пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Два из них в Томске, три – в районах области. 

Пять пожаров произошло за сутки в Томской области. Есть жертвы

В областном центре обошлось без жертв. В пожаре, который произошел в деревне Торбеево Первомайского района,  на кровати было обнаружено обгоревшее тело человека. Личность устанавливается. Предварительная причина этого пожара: неосторожность при курении.


По статистике, большинство пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное нарушение – курение в постели. МЧС обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. 

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