Пять пожаров произошло за сутки в Томской области. Есть жертвы

За прошедшие сутки в Томской области произошло пять пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Два из них в Томске, три – в районах области.

В областном центре обошлось без жертв. В пожаре, который произошел в деревне Торбеево Первомайского района, на кровати было обнаружено обгоревшее тело человека. Личность устанавливается. Предварительная причина этого пожара: неосторожность при курении.





По статистике, большинство пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Самое распространенное нарушение – курение в постели. МЧС обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту.